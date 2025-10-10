「第一保鑣」唱出台灣心 總統國慶講的話他有在聽

總統賴清德（左）時任台南市長，資深員警黃建富（右）一直是貼身隨扈。（讀者提供）

不在「總統文告」裡的旋律，也唱出總統的心情！總統賴清德9日國慶晚會致詞時，強調「捍衛中華民國就是要守護台灣」。巧合的是，長年擔任他貼身隨扈、人稱「富哥」的資深員警黃建富，近期創作台語歌〈咱的國家台灣名〉，歌詞意涵幾乎與致詞呼應。網友比對後驚呼：「第一保鑣唱出總統的心聲！」

賴清德在致詞中指出，中華民國來台70年，已在台灣落地生根，如今兩者已融合為一體，「沒有台灣就沒有中華民國」。他並呼籲全民團結，無論面對任何挑戰與威脅，都要堅定守護主權，「務必優先守護台灣，這是我們共同的理想」。他也提到，花蓮堰塞湖災情期間，全國湧入超過35萬人次志工投入救援，「目的只有一個，就是希望受災民眾能早日恢復正常生活，這就是台灣精神。」

黃建富創作〈咱的國家台灣名〉以歷史為骨、情感為魂，串起原住民部落、荷治、明鄭、清治、日治至戰後各時期的興衰轉折，以歌聲提醒「敵人總在你安逸、分裂、軍備薄弱時出手」。歌詞中更強調「台灣是咱的土地，不是極權眼中的肥肉」，唯有「眾志成城、團結一致」，才能守護自由民主、讓台灣永續。

黃建富表示，花了半年多時間完成這首歌，近期目睹花蓮洪災中「鏟子超人」不分黨派投入救災，更深感台灣團結力量。他與女兒、好友自製MV，融入歷史與時事元素。

有網友9日晚間對照致詞與歌曲內容，發現皆提及「中華民國就是台灣」、「守護主權」、「鏟子超人展現台灣精神」等主題，兩者不謀而合，引發討論。賴清德並不知黃建富創作此曲，網友笑說：「真心守護最動聽」、「總統講的，他天天有在聽！」、「果然第一保鑣唱出台灣心」。

黃建富創作台語歌〈咱的國家台灣名〉

