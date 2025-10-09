搶雙十連假商機！台南古蹟賣萌 3張「巷仔Niau」門票換火鶴花

台南四大古蹟「巷仔Niau」造型門票。（圖由南市文化局提供）

南市古蹟推出Q萌「巷仔Niau」限定款門票，迎接雙十連假，祭出滿滿優惠與活動，邀大家一起走進古城，輕鬆漫步、集章換花禮。

10月10日起，凡購買赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等四大古蹟「巷仔Niau」造型門票，集滿3張（不限單一古蹟、可跨景點）即可兌換火鶴花一朵。火鶴花象徵熱情、祝福與幸運，產自陽光燦爛的六甲區，展現南台灣獨特的花卉美學與款待精神，送完為止。

此外，明（10）日南市台日文化友好交流基金會將於延平郡王祠舉辦《書法活動—祈願台灣和平》，以「筆墨傳情、音樂傳心」為主題。日本長崎大學書法社將現場揮毫，壓軸由書法名家陳世憲老師創作作品，並搭配南市民族管絃樂團演奏，展現書法與音樂交融的藝術魅力。活動象徵台日友誼與和平祝福，增添文化溫度與節慶亮點。

雙十連假（10月10日至12日）與光復節（10月24日至26日）兩大連假期間，特別推出「三人同行、一人免費」入園優惠。赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠及愛國婦人會館等古蹟販賣部也同步推出消費贈禮活動。單筆消費滿100元送「巷仔Niau棒球貼紙」一張；當日跨店累積滿1000元，再加贈全新出版的雙城互動走讀筆記書《雙城踅玲瑯》一本，每日限量送。

台南古蹟限定，集3張造型門票送火鶴花。（圖由南市文化局提供）

明（10）日延平郡王祠有《書法活動—祈願台灣和平》活動，日本長崎大學書法社將現場揮毫。（圖由南市文化局提供）

