書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中學生加入「鏟子超人」行列前進花蓮救災

台南一中學生加入「鏟子超人「台南隊」協助清泥。（潘俊霖提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流釀災，受損嚴重。全台各地志工陸續投入復原行動，化身「鏟子超人」。台南一中高一學生許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔蔚、蘇仲彥、李柏陞、楊睿宸、許淳恩，在得知災區情況後，主動響應台南市議會救災號召，毅然踏上前往花蓮的志工行列，以青春力量協助重建家園。

這9位學生於10月4日凌晨12點從台南出發，搭乘市議會志工專車，歷經10多小時車程，在清晨抵達花蓮光復鄉。抵達後他們立刻投入行動，協助物資分發、深入災戶家園清理淤泥，滿腳泥濘、汗水交織，但仍不減熱忱。

假日時他們將書包換成鏟子、課本換成鏟斗，用行動詮釋「學以致用」與「社會責任」。不過他們低調謙虛未受訪，透過學校表達想法：「雖然很累，但能幫助受災居民，心裡真的很開心、也覺得很充實。」

他們的身影也被網友記錄下來。知名「金牌霖」潘俊霖在社群分享志工影片，已突破10萬次觀看，留言區滿滿讚聲：「南一中社會信用上升」「會讀書又有愛心，這些孩子真棒」「年輕卻懂得關懷社會」。有人看到他們清泥的畫面還驚呼：「泥沙高度近天花板嗎！」也有出版社留言免費送參考書。

南一中校長廖財固於今（9）日特別表揚這9位同學的義行，親自贈送每人一隻「卡其熊」，感謝他們為社會奉獻的精神，並勉勵更多同學與校友以實際行動落實校訓「愛吾國，愛吾民」，成為台灣社會的希望與力量之源。

廖財固表示，南一中長期推動「十年卓越計畫」，以培育具備知識、品格與社會責任的全人學生為核心。面對此次花蓮風災，同學以實際行動投入救災與重建，充分體現「人飢己飢，人溺己溺」的同理精神，也將108課綱強調的「自發、互動、共好」落實於生活現場。他們不僅在課堂上理解公民責任，更在行動中學會了團隊合作、危機應變與生命關懷。

台南一中學生加入「鏟子超人」行列，協助清泥。（潘俊霖提供）

網路社群影片引起熱議，按讚加油。（圖擷自Threads）

南一中校長廖財固（中）送「卡其熊」給支援災區同學，表揚助人精神可嘉。（圖由南一中提供）

