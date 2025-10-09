探勘馬太鞍堰塞湖 林保署：兩側邊坡暴雨崩滑機率高

農業部林保署今天在行政院會報告馬太鞍溪堰塞湖目前觀測狀況，林保署表示，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高。（記者鍾麗華攝）

農業部林保署今（9）日行政院會報告馬太鞍溪堰塞湖目前觀測狀況，林保署表示，兩次派員實地踏勘，第一次8月28日出發共計8日，因地勢陡峭無路可及，未能抵達湖區。第2次派出兩個特遣隊踏勘，分別於9月30日、10月2日出發，並於10月8日與7日返抵，發現湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高。

林保署表示，第二次派出特遣隊成員，第1隊是光復林道9人，已於10月8日返回，第2隊萬榮林道6人，已於10月7日返回。特遣隊發現沿途多處坍方、崩塌與厚層泥流堆積，地勢陡峭、土質鬆軟且地面濕滑。湖區附近地表及植物樹葉上均覆蓋厚重的粉塵、泥砂，呈現灰白荒蕪景象。而湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高。

林保署指出，10月8日無人機觀測顯示，天然壩體及水流無異狀，持續從溢流口穩定流出，壩體邊坡仍可能崩塌，下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵。10月1至8日期間，溢流口下刷速率趨緩，湖區水位無明顯變化。

至於10月8日花蓮發生芮氏規模5的地震，林保署說，比對地震前後網路攝影機與UAV空拍影像，堰塞湖無再次潰決、重新阻塞蓄水的現象。微地動儀未偵測到新的大型崩塌，也沒有水流異常情形。深槽兩側有部分土砂崩落，但未阻塞流路。

中央災害應變中心10月6日舉行專家會議，包括陽明交通大學、台灣大學、成功大學團隊討論獲致共識，天然壩坡度變緩，坡度從35%減為10%，氣候穩定情況下，潰壩機率降低，潰壩機率大幅降為18%。在壩體邊坡評估方面，新河道兩側邊坡高陡無耐震力、暴雨或地震後崩滑機率高。未來可能再次阻塞溢流口，蓄水量視阻塞量體而定。

林保署指出，堰塞湖潰決後，天然壩體積減少約7800萬立方公尺，其中有3500萬立方公尺停留在壩址附近，4300萬立方公尺往下游移動，剩餘土砂研判未來仍將會往下游移動，將設置防砂設施以穩定流心，調節及控制土砂下移。

對於堰塞湖後續處理，林保署表示，10月4日已先擇定馬太鞍溪北岸緩坡處做為汛期後嘗試開設溪床便道之起點。若能於非汛期開設至壩體下方，將評估可否針對壩體進行降挖與穩定工程。此外，也會辦理國有林範圍土砂清疏，以增加河道洪水容受力。設置防砂設施以穩定流心，調節及控制土砂下移。

