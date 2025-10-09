為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首顆台灣自製星系！華航載送「福衛八號」衛星赴美

    2025/10/09 11:50 記者蔡昀容／台北報導
    華航六度載運國家人造衛星赴美，昨（8日）晚以 777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國。（華航提供）

    華航六度載運國家人造衛星赴美，昨（8日）晚以 777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國。（華航提供）

    華航第六度負責國家人造衛星赴美載運任務，昨（8日）晚以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」星系首顆衛星「齊柏林衛星」至美國洛杉磯機場，再運送至范登堡太空軍基地由SpaceX基地進行發射。

    台灣首個自製星系「福爾摩沙衛星八號」共8顆衛星，首顆命名為「齊柏林衛星」，自製率84％，昨天正式起運，將送往美國發射升空；該星系由TASA攜手產學研製造，將在2031年完成8顆佈建，屆時其光學遙測的影像範圍將涵蓋全球，並可每天造訪台灣3次，有助國家安全、防災、農業及環境監測。

    華航1999年以來協助國家運送人造衛星未間斷，這次載運的衛星主體及配件總重超過11噸。華航表示，由於衛星屬於高敏感設備，需固定於6只大型及特大型貨盤進行運送，達到嚴密防震效果，裝卸載使用避震墊避免衛星震動，飛行計畫安排也避開亂流預報區域，航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，也要符合特殊嚴格的震動與溫控要求。

    華航平時常態運送包括半導體光刻機、封測機台等高科技產品，2019年成為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma）的航空公司，疫情期間執行多架次Covid-19疫苗包機，今延續相關認證，持續運送流感疫苗、胰島素、癌症藥物等醫藥品至世界各地。

