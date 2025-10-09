導遊領照前訓練擬減少時數 整併重複內容、增加戶外實作

交通部觀光署預告修法草案，調整導遊職前訓練時數，縮減重複內容、增加戶外實作課程，預計明年第二季或第三季上路。導遊帶團示意圖。（記者蔡昀容攝）

每年報考導遊人數近年約4、5千人，通過測驗並完成職前訓練領有執業證者，目前約4.8萬人。交通部觀光署預告修法草案，減少職前訓練時數，整併重複內容也增加戶外實作課程，希望明年第二季或第三季能上路。

導遊負責接待引導來我國觀光旅客的旅遊業務，如想執業，必須考取導遊人員評量測驗合格，並在三年內接受職前訓練，才能拿到執業證。導遊人員執業證有效期間為3年，期滿前1年內要向交通部觀光署或其委託團體申請換發。

請繼續往下閱讀...

為使導遊選才及育才機制更符合市場及實務需求，觀光署彙整產、官、學意見之後，預告「導遊人員管理規則第二十七條、第三十三條及第四十五條修正草案」 ，導遊人員職前訓練節次原為98節課，每節課50分鐘，擬修法改為80節課；取得執業證3年內未執業者，要重新參加職前訓練才能換領有效執業證，重行訓練節次原為49節課，每節課50分鐘，擬修法改為40節課。

觀光署說明，現行訓練課程部分內容重複，或與實務工作關聯性較低，已不符現今導遊職能需求，因此調整導遊人員職前訓練課程內容與時數，整併重複課程、刪減過時內容，並增加戶外實作課程比例，提升訓練效率與實務導向，培育符合產業需求的專業人力。

觀光署於修法草案預告期間向各界蒐集意見及修正建議，預告至12月1日止，接續進入法定程序。觀光署表示，導遊人員評量測驗多在3月舉行，並於5、6月放榜，目標在明年第二季或第三季上路，以銜接訓練需求。

