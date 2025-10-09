圖輯》曾參與國慶大會演出 雙十比基尼女孩：國慶就像中華民國感恩節

步入社會後，Joy對國慶日有了新的體悟。她說：「對我來說，國慶日有點像『中華民國的感恩節』（記者王藝菘攝）

曾就讀於國立臺灣戲曲學院劇場藝術系的Joy受訪時說，學生時期的國慶大會令她印象深刻，當時她和同學們一同參與盛大的「百子百戲慶百年」表演。那場演出融合了民俗技藝、舞蹈與舞龍舞獅，場面壯觀，氣氛熱烈。

Joy回憶說：「我們那一組負責舞龍，單一條龍就需要十幾個人配合，步伐和揮舞的節奏一定要完全同步，訓練過程超級辛苦。」

她說，為了這場盛會他們幾乎花了半個學期反覆彩排，「夏天頂著大太陽每天奔跑，有幾次動作沒跟上，整個人還直接被甩飛出去！」

Joy笑著回憶，她也強調，當表演順利完成、站在總統府前感受全場的氣勢時，那份榮耀感至今仍讓她難以忘懷，「我們真的完成了一件很大的事，那一刻至今想起來還是會微笑。」

步入社會後，Joy對國慶日有了新的體悟。她說：「對我來說，國慶日有點像『中華民國的感恩節』，提醒我們現在能擁有的一切都是得來不易的，無論國家或個人，都有很多值得珍惜的地方。」

