    首頁 > 生活

    帶著各界善款！ 民進黨雲縣黨公職再到花蓮送愛

    2025/10/09 08:27 記者黃淑莉／雲林報導
    來自各地的鏟子超人到花蓮光復鄉救災。（民進黨雲林縣黨部提供）

    來自各地的鏟子超人到花蓮光復鄉救災。（民進黨雲林縣黨部提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國與多名黨公職，帶著各界捐助善款、物資，再次前往花蓮關懷受災民眾，讓他們感受到社會的溫暖。

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，多名企業家低調捐款，透過劉建國與民進黨花蓮縣黨部協助，在上週發放慰問金給罹難者家屬，昨（8）日劉建國與褒忠鄉長陳建名、縣議員洪如萍、林文彬、顏嘉葦及多名志工，帶著各界捐助善款及2000個背包，再次前往光復鄉，依據花蓮縣黨部提供資料發給低收、中低收及經濟有困難的受災戶扶助金，另也前往鳳林鎮關懷受災民眾。

    同行的黨公職及志工說，雖然他們力量不大，但相信一點一滴的溫暖都會注入受災民眾的心中，幫助災民解決燃眉之需。

    劉建國表示，深入災區看到還有許多泥濘不堪的道路，水溝被泥土堵塞嚴重，但也看到許多重機具來回清理，感謝現場來自各地的鏟子超人、水槍超人、清溝超人，大家用自己的力量齊心協助救災，這就是台灣最美、最動人的風景。

    民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國與多名黨公職及志工前往花蓮關懷受災民眾。（民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國與多名黨公職及志工前往花蓮關懷受災民眾。（民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國與多名黨公職及志工前往花蓮關懷受災民眾。（民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國與多名黨公職及志工前往花蓮關懷受災民眾。（民進黨雲林縣黨部提供）

