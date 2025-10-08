國軍天菜送帽小女孩被嘲諷「拿公發的」 新視角影片狠打臉酸民！

6日瘋傳的國軍贈帽影片新視角曝光，帥氣大兵送出手上的帽子，肩上和其他同袍一樣，還掛著一頂公發的帽子。（圖翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國軍第一時間進駐災區，協助清淤、復原，讓災民深受感動，近日有一段國軍天菜送女童迷彩闊邊帽影片在網上被讚爆，卻有酸民質疑「拿公發帽子送人」，甚至抹黑偷別人帽子，釣出當事人無奈出面澄清。如今影片新視角曝光，謠言不攻自破，這位帥哥大兵是將自己買的帽子送給小女孩，其肩上仍掛著公發帽子。

本月6日在社群平台瘋傳一段影片，可以看到一群國軍弟兄列隊，人手一支鏟子走在光復鄉街道上，一名小女孩在街道旁熱情地向這些國軍弟兄揮手打招呼，阿兵哥們也開心地給予回應，畫面相當溫馨。國軍隊伍走到最後，一位戴著眼鏡的大兵將自己的迷彩闊邊帽送給小女孩，還幫忙戴在女孩頭上，摸了摸頭後，十分帥氣地轉身離開，女孩則露出驚喜表情。

請繼續往下閱讀...

這段影片曝光後讓大批網友讚爆，不少人直呼，這段影片可以直接拿去當國軍形象廣告。不過也有一批眼紅的酸民，質疑這位大兵拿公發的帽子送人、撿別人掉在地上的帽子，甚至有人抹黑他是偷別人帽子。當事大兵7日無奈出面澄清，「我沒偷鄰兵叢林帽，也沒有撿遺漏在地上小帽」。

這位大兵表示，「在緊急召回投入救災前，我在部隊就有多一頂（登山很好用），自投入救災開始，每日災後復原結束收操要返回車站，都必定經過小女孩家，當天狀況是部隊起床時公發的叢林帽我放在腰包裡，因太過疲憊以為沒拿到叢林帽，後來在自己床位拿了原本登山那頂叢林帽，到災區工作完休息時才發現我公發叢林帽在我腰包，於是決定送給小女孩，因小女孩在每日必經之路上，常常和我們擊掌說謝謝，一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了！我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂，不是給公發的。」

看到如此溫馨的互動還有人在嘲諷汙衊，不少網友們都看不下去，「連這種小事也要解釋，國軍真是辛苦了，有些尖酸刻薄的留言可能不是真台灣人，不用放在心上！」、「就算是公發的又怎樣，連這也要攻擊，就是看不得國軍好」、「不用理那些造謠酸民」、「這是一個多好的機會可以推廣軍人的形象，一頂帽子就算是公發，我如果是國防部長我一定第一個跳出來讚揚行為並給予士兵獎勵」、「什麼垃圾會轟這種親民愛民形象？」、「又不是買不到。我當兵時也買了幾頂帽子，送人有什麼問題？」

還有網友曝光當天瘋傳影片的另一視角，可以看到帥哥大兵將自己手上的闊邊帽送給小女孩時，肩上還有和其他同袍一樣掛著一頂帽子，推斷就是公發的帽子。而且這段新視角影片，還能看到這位大兵帥氣離開時，還特別回頭向女孩揮手致意，鄉民紛紛表示「天哪！真的好帥，好暈好暈」、「每一次看都被帥到七葷八素的」、「這帽子軍品店都買的到，不限定身份，但是傳達的情意比泥土深！」、「好棒的視角，謝謝英勇的國軍愛鄉愛民」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法