    北市迎10月樂齡月 50多場樂齡學習活動邀請長輩同行

    2025/10/08 15:12 記者甘孟霖／台北報導
    北市樂齡學習示範中心辦理「伍伍壹波Podcast-用廣播Podcast 說自己的故事」實作課程。（圖由教育局提供）

    台北市面臨高齡化挑戰，持續推動樂齡學習，將10月訂為「樂齡月」，整合全市社大、樂齡學習中心、圖書館、動物園、天文館、家庭教育中心等社教館所，推出超過50場適合樂齡長者的藝術、健康保健及自然生態等主題課程，邀請樂齡長者結伴同行，可至教育局官網查詢報名。

    教育局表示，北市透過各樂齡學習中心打造在地化、社區化的學習場域，如北市樂齡學習示範中心辦理「伍伍壹波Podcast-用廣播Podcast 說自己的故事」實作課程，教導長者如何設定主題、擬定訪綱、錄音與剪輯，讓長者透過聲音分享故事，目前上架30集供民眾收聽。

    大同樂齡學習中心集合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸；南港樂齡學習中心研發「世代乒出健康，桌動無限精彩」桌球代間教案，透過趣味性、互動性及兼具運動效果的桌球活動。

    教育局長湯志民說，今年的樂齡市民進修券採取多元彈性補助方案，降低長者學習門檻，鼓勵55歲以上市民參與社區大學課程，新生使用人數較去年成長逾4倍。此外，結合學校餘裕空間的樂齡學堂今年也推出多元創新課程，鼓勵男性長者參與，如木柵高工樂齡學堂今年開設「家電維修課程」、「樂齡木藝手作班」及「智慧飛行家：無人機學堂」等實作與科技課程。代間學習方面，北市同樣展現跨世代互動共好及合作交流的成果，去年推動各類代間課程與活動，共辦理超過180場次，參與人次達1萬2000人次。

    教育局指出，今年10月27日還將於大安運動中心舉辦「代間盃桌球賽暨終身學習獎頒獎典禮」，藉由跨世代運動與多元社會參與，不僅鼓勵樂齡者及年輕世代養成終身運動習慣，同時在比賽過程中促進理解、尊重與合作。

