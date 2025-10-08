新北歡樂耶誕城11/14開城 10/23公布活動細節

今年新北歡樂耶誕城系列活動將在11月14日至12月28日展開。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局在官方臉書「新北旅客」預告，今年新北歡樂耶誕城系列活動預計在11月14日至12月28日展開，活動為期45天，目前正進行相關場地佈置，主燈與相關活動資訊，將於10月23日舉辦記者會公布。

開城時間一公布，許多網友擔心周邊交通又要大塞車，觀旅局行銷科今說明，活動期間預計有大批參與人流，為維持活動周遭交通順暢，外圍交通節點設置建議車輛改道或指示牌面，市府並透過社群媒體、新聞稿等多元宣傳管道鼓勵民眾利用台鐵、高鐵、公車、客運及捷運等大眾運輸工具往返，活動期間均會安排工作人員，以維持會場秩序與安全。

請繼續往下閱讀...

觀旅局行銷科指出，新北歡樂耶誕城相關路權申請及進撤場交通維持計畫書，皆於施工前提送主管機關審查，申請通過後進場布置，裝置布置期間的交通疏導，有聘請義交指揮、管制及疏導交通，停車場及地下道出入口均保留用路人得以通行之空間，並設置交通錐、夜間警示燈等相關安全措施。

新北市民廣場將進行相關場地佈置。（記者黃政嘉攝）

新北市觀旅局預告，今年歡樂耶誕城將在11月14日至12月28日展開。（取自「新北旅客」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法