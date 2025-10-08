馬太鞍溪堰塞湖探勘隊下山了 直呼崩塌現場很像世界末日！

堰塞湖探勘隊的大家雙手沾滿灰白色泥濘，看到堰塞湖現場揚塵蔽天，看不到天空是什麼顏色，有如世界末日。（圖由田宇倫提供）

馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日潰流後發生嚴重下切造成潰壩，下游花蓮光復鄉、鳳林鎮發生嚴重災情！由於堰塞湖位於中央山脈深處，沒有道路可至，甚至連獵徑都沒有，林業及自然保育署組織2支探勘隊分別從馬太鞍溪北岸、南岸進入堰塞湖山區，今天回到災防中心報到。參加的布農族森林護管員田宇倫說，隊伍花了5天才走到現場，但堰塞湖旁塵土飛揚「陽光都照不進來」，跟世界末日差不多！

田宇倫（Uang Tasqusalaz）說，到堰塞湖時他曾朝著天空拍照，發現陽光完全照不進來，揚塵非常的嚴重而且能見度很低，他與同事相隔20公尺卻看不到彼此，深山的落石崩塌，樹葉上堆積覆蓋滿滿的白色粉塵，完全不是平常看得到的森林景象，簡直世界末日。

請繼續往下閱讀...

帶隊官林保署萬榮工作站技士賴光榮也說，他們從海拔2250公尺稜線下降到1300公尺，接近堰塞湖時，呼吸開始變得困難，覺得粉塵會卡在肺部內，因為沒有口罩，暫且用衣服領子遮住口鼻呼吸，在潰流口拍攝堰塞湖流水量等監測資料時，分分秒秒都非常難受，20分鐘後就再也無法忍耐，監測完成就趕緊撤隊。

堰塞湖光復林道路線的探勘隊員共9人，成員包括林保署萬榮工作站、中華民國山難救助協會東區搜救委員會等，9月30日從光復林道出發，至20K車行終點後徒步入山，但林道20至37K之間因為颱風豪雨造成的崩塌柔腸寸斷，隊伍只能不斷的高遶、下切避過崩塌地，至林道37K海拔約1900公尺，他們開始上切高遶，至2250公尺的稜線後下切溪谷，抵達海拔1000公尺左右的堰塞湖地點，路程上上下下艱苦異常。

由於地形困難，現場東搜人員光是架設繩索長度超過200公尺，由於是從未有人跡抵達的山區，東搜副總幹事田魯儀說，每一條路都要自行「試錯」，選到錯誤稜線往下很容易遇到斷稜；帶隊官賴光榮說，都要感謝東搜他們對地形的判斷能力，才能順利完成任務。

林保署花蓮分署萬榮工作站、中華民國山難搜救協會東區搜救委員會、協作共9人，順利完成任務。（記者花孟璟攝）

林保署公布最新空勘畫面。（圖由林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署空拍的溢流口及形成的水流。（圖由林保署花蓮分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法