南一中熱血援助 花蓮災區現場上了一堂生命教育課

南市陸續派遣民政、消防、工務、環保、社會與水利等多個局處人員前往花蓮協助復原工作。（圖由台南市府提供）

台南市政府今（8）日說明丹娜絲風災復原工作進度，在會中播放樺加沙颱風造成花蓮光復鄉重創，台南隊組成「鏟子超人」與台南一中學生前往災區協助清理的感人影片，學生揮汗鏟除泥沙的身影令人動容，也為救災行動寫下最真實的生命教育。

市府秘書長尤天厚指出，目前南市災後復原工作已進入穩定階段，生活秩序逐步恢復，屋損慰助金核發金額已突破12億元。受損建物媒合修繕部分，完成簽約達1015件，已完工861件、施工中113件。呼籲尚未簽約的4戶居民儘速辦理程序，充分運用政府資源，加快復原腳步。

尤天厚表示，台南在丹娜絲風災期間獲得全國各地的支援，市府也秉持「飲水思源」精神，主動回饋愛心，陸續派遣民政、消防、工務、環保、社會與水利等多個局處人員前往花蓮協助復原工作。消防局預計於10月10日國慶日當天再度派員支援搜索任務，展現跨縣市互助的團結力量。

他並代表市長黃偉哲向投入花蓮災後復原的「鏟子超人」及台南一中師生表達深深感謝。尤天厚表示，這不僅發揮無私奉獻的精神，更是富有意義的生命教育之展現，正因有大家熱心付出，花蓮的復原工作得以順利推進，展現出跨城市間的溫度與團結力量，以及同島一命的決心與使命。

台南一中學生加入「鏟子超人」台南隊合力協助災後復原任務。（台南市府提供）

