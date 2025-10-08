高雄亂丟菸蒂2路口最多 環局將請商家設菸蒂盒 並加強取締

高雄市今年以來取締亂丟菸蒂（圖中黃圈處），以鳳山區747件最多。（民眾提供）

高雄市今年以來亂丟菸蒂裁處4千多件、共罰526萬多元，比去年同期增加5.7％，又以鳳山區747件裁罰94萬元最多；三民、楠梓區前二名路口持續蟬聯，鳳山區交通要道機車族抽菸多，環保局將攜手店家設置菸蒂盒，並加強取締改善。

環保局統計，今年以來亂丟菸蒂裁處4191件，總裁罰金額為526萬3800元，與去年同期3963件共罰500萬8200元比較，增加228件大約5.7％。

以行政區來看，鳳山區裁處747件共罰金額94萬3200元最多，其次為三民區裁處603件共罰75萬9000元、苓雅區裁處539件共罰67萬2000元。

亂丟菸蒂前3名地點以三民區正豐街與褒忠街路口查獲67件，裁罰金額8萬5200元最多；其次為楠梓區右昌一巷口查獲63件，裁罰金額8萬4000元；鳳山區文衡路與建國路三段路口查獲40件，裁罰金額4萬9200元。

值得一提的是，亂丟菸蒂前二名路口地點持續蟬聯最多，尤其正豐街與褒忠街路口附近有KTV及遊樂場，民眾消費或候車經常亂丟菸蒂；環保局除了加強取締，也將攜手店家設置菸蒂盒，並加強宣導，避免民眾亂丟菸蒂。

此外，鳳山區交通要道建國路紅燈時間長，部分機車族違規騎車等紅燈抽菸，再隨手亂丟菸蒂，環保局列為重點稽查路段，包括經武、文衡等路口，裝設監視器加強取締。違者依廢棄物清理法規定，開罰1200至6000元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

