挖土機超人離世！他曝林鴻森災區「溫柔叮囑」 看哭上萬人...

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，桃園市挖土機行老闆林鴻森載運小型山貓、挖土機馳援花蓮，卻因左腳不慎刺傷感染，引發敗血症6日不治，大批網友不捨且難過，曾與「挖土機超人」一同救災的志工也發聲悼念。光復鄉廖先生7日在社群分享林老闆生前幫忙災民挖土清淤的身影，以及不同於粗獷外表的溫柔對話，讓上萬名網友看了忍不住噴淚。

光復鄉廖先生7日晚間在Threads上分享，林鴻森大哥生前開著小怪手協助災民清淤的身影，林鴻森大哥動工前，向廖先生表示「你叫阿公先出去，不要看我在挖他的家，他會難過」，廖先生聽完之後一陣暖意湧上心頭，照著林大哥的話，請阿公離開現場，不要再看下去，「在那小小的空間，我和林大哥有一搭沒一搭的聊天，因為受災戶阿公有很多東西都是自己手作的，在一片吵雜的機器聲，以及尖銳挖土聲音中，他的粗獷的外表，卻道出了一句溫暖又柔軟的關懷。」

廖先生透露，林大哥一邊挖土還一邊叮囑志工們：「如果看到沒有壞掉的東西，還是還沒損壞的物品，幫阿公拿起來，不要鏟掉」，簡單一句話就能看出林大哥總是替人著想的善心，付出也不求回報。廖先生難過表示，「剛才看到您因為感染而離世，讓我眼淚掉下來……雖然我們才認識一天，但是您卻用生命教導我們年輕人，『即使世界如此殘忍，但還是要溫柔以對』。林鴻森大哥，RIP。」

該貼文曝光短短幾小時就有超過1.2萬人按讚，「如果人一生是帶著任務而來，也許他完成了他的任務，先回天上去了」、「這麼溫暖的人真的不知道該說什麼，我也希望有更多的超人們，如果你們也曾經跟這位大哥共事過，有可以分享的過程或照片，也希望可以整理出來，讓更多的人知道也讓他們的家屬知道」、「謝謝你在最後紀錄到林大哥的溫柔，讓我們知道他是多麽好的人，謝謝台灣是這麼有愛的地方，只要我們抱著希望，大家都不會放棄，願林大哥跟逝去的災民安息」、「難過這麼溫暖的人，卻這麼年輕離開了，希望這份溫度會留在更多人的內心」、「謝謝你讓我們知道有這麼一位外表粗勇，內在溫柔的超人」。

