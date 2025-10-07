為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」提前南下！ 12/5高雄前鎮漁港遶境

    2025/10/07 22:05 記者陳文嬋／高雄報導
    「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於12月5日提前南下高雄前鎮漁港遶境。（立委許智傑服務處提供）

    「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於12月5日提前南下高雄前鎮漁港遶境。（立委許智傑服務處提供）

    「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於12月6、7日南下高雄，與岡山壽天宮、五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖合體，進行三山媽祖平安賜福遶境，立委許智傑今宣布好消息，白沙屯媽祖將於5日提前抵達前鎮漁港遶境，當晚駐駕紅毛港朝天宮，地方期待媽祖賜福保平安。

    「粉紅超跑」白沙屯媽祖之前二度南下鳳山遶境，與五甲龍成宮媽祖合體遶境，總計創下30萬人潮；岡山壽天宮今年建廟313週年，攜手鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮等，將於12月6、7日，舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動。

    岡山壽天宮主委戴清福與民進黨立委許智傑前往苗栗通霄拱天宮，親自奉上大帖邀情白沙屯媽祖南下賜福，並擲筊獲得聖母同意，將於12月6、7日南下高雄參與遶境。

    今日傳出最新消息，在立委許智傑、紅毛港朝天宮主委蘇發成等人爭取下，白沙屯媽祖將提前1天抵達高雄前鎮漁港遶境，當晚將駐駕紅毛港朝天宮。

    許智傑表示，他是「媽祖的囝仔」，白沙屯媽祖之前兩度南下高雄吸引逾30萬人潮，今年一定會再創人數高峰，期盼12月「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，再度賜福高雄，保境佑民。

    他說，媽祖本來就是保佑海上船隻、人民的神明，前鎮漁港規模國內停泊漁船噸級最大、漁獲最多遠洋漁港，是高雄非常重要遠洋漁港基地，這次白沙屯媽祖贊境前鎮漁港，為前鎮、草衙地區民眾賜福，相信12月活動一定能成為高雄年度宗教文化盛典，讓媽祖信仰持續凝聚社會力量，庇佑地方平安。

