    首頁 > 生活

    暗藏陷阱！高雄鳳山停車場標「25元」 駕駛一看小字氣炸：超越信義區

    2025/10/07 20:48 即時新聞／綜合報導
    高雄市鳳山區一處鄰近中華街夜市的停車場，收費招牌引人誤會，網上湧現大量負評。（圖翻攝自Google map）

    高雄市鳳山區一處鄰近中華街夜市的停車場，業者在價目表上大大寫著「假日25元」，看似便宜，後方卻以極小字體標註「15分鐘／元」，換算下來一小時仍高達100元。許多民眾直呼差點受騙，痛批「這價錢應該是南部最頂了吧」，網路上更湧現大量負評。

    一名網友在Threads發文抱怨，「中華街夜市旁信義停車場，鋪了柏油路後假日一小時100生意變超差，今天發現居然降價了差點就嚕進去，結果是把單位改成15分鐘還寫超小，果然Google評論一堆人上當，這價錢應該是南部最頂了吧。」

    該停車場在Google評論僅1.7顆星，許多民眾痛批，「1個小時100！？信義區都沒那麼貴」、「門口小字寫30，實際收費才知道一小時100，共噴了300元。極度被騙的感覺」、「貴到不行還故意不清晰標示，收那麼貴還只收現金百鈔跟零錢，跑去換錢回來又多了50元停車費，爛死了」、「整修後重新營業，可能換了經營者，價位直接超越台北信義商圈，是怎樣，有那麼急著回本嗎？」、「信義區的價格都沒這個貴，到底多想要錢？那至少蓋個屋頂吧？」。

    對此，高雄市交通局回應，該停車場收費金額仍在核准範圍內，但已提醒業者必須依規定在明顯處公告收費方式，且字體與資訊應清楚易讀，以保障消費者權益。

    業者雖在招牌上大大寫著「假日25元」，卻在後方以極小字體標註「15分鐘／元」。（圖翻攝自Google map）

