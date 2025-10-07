桃園龍潭三坑「美人腿」上市 「三坑水鄉茭遊趣」10/10至10/19日2地登場

桃園市副市長蘇俊賓（後排中）等人為「三坑水鄉茭遊趣」活動宣傳。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區三坑茭白筍種植面積達16公頃，年產量約8萬8000公斤，三坑周邊田地靠清水坑的純淨山泉水灌溉，加上土壤肥沃、氣候宜人，產出的茭白筍具有殼薄、纖維細、口感清脆、滋味甜美等特色，因外觀細長、白淨，更贏得「美人腿」美名。由市府農業局、龍潭區公所、三坑水鄉休閒農業發展協會10月共同辦理「三坑水鄉茭遊趣」活動，10至12日在石管局大草坪、18至19日在三坑自然生態公園登場。

桃園市副市長蘇俊賓今（7）日出席活動宣傳並換上青蛙裝下田收割熟成的茭白筍，他表示，龍潭三坑地區擁有優質水源、肥沃土壤與精湛技術，加上特有的「赤殼種」品種，造就三坑茭白筍高品質。當地農民長年堅持無農藥、有機生態栽培，並在田邊種植空心菜，以減少福壽螺對茭白筍的危害，充分展現地方農業智慧與對土地的友善態度，桃園近年積極推動食農教育，將在地優質食材納入校園營養午餐，讓孩子從小就能吃當季、食在地，了解桃園農業的價值，培養珍惜食材、守護環境的觀念。

會中，蘇俊賓化身食農教育「蘇老師」妙問日春幼兒園小朋友「茭白筍是不是筍？」並向小朋友解說「茭白筍不是竹筍，其實跟稻米比較接近。」茭白筍是水稻近親「菰」的莖部，因受到黑穗菌感染而異常膨大，才形成這道秋季限定的甜美滋味。他形容這種現象就像偉大的母親，為了讓莖部飽滿成為茭白筍，犧牲自身結穗的機會，是充滿母愛的象徵。

農業局長陳冠義表示，龍潭區舉辦「三坑水鄉茭遊趣」已成為地方指標性農業盛會，今年活動自10月10日至19日舉行，橫跨兩個週末，結合客家文化特色的「千人擂茶」、茭白筍料理DIY與農遊體驗，讓民眾一次滿足採筍、品筍、玩筍的樂趣。

包括農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、客家事務局專門委員黃泓家、龍潭區長鄧昱綵、台灣自來水公司龍潭給水廠長張騏晉、龍潭區農會總幹事湯明吉、三坑水鄉休閒農業發展協會理事長徐美惠、立委呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良等人均一同出席。

桃園龍潭三坑茭白筍有「美人腿」之稱。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（右三）等人換上青蛙裝下田收割熟成的茭白筍。（記者李容萍攝）

