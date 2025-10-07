雞籠城隍文化祭「日巡遶境」 民眾爭睹搶拍

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」活動今天（7日）13時於基隆護國城隍廟啟行，基隆護國城隍廟與基隆市政府攜手合作推動反詐騙宣導。圖為家將背著鹹光餅，結合舉牌的基隆市警察局員警。（記者俞肇福攝）

繼前天（5日）的2025雞籠城隍文化祭「夜巡遶境」活動獲得民眾與遊客回響後，2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」活動今天（7日）13時於基隆護國城隍廟啟行，基隆市副市長邱佩琳出席，沿途同時協助分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。今年活動邀集松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟及台南正統鹿耳門聖母廟等多地城隍共同遶境祈福，雖然今天不是假日，但是遶境的隊伍行經慶安宮、奠濟宮、覺修宮等市區廟宇，仍吸引眾多信眾共襄盛舉。

邱佩琳表示，2025文化祭以「日巡察」為主題，結合「全民反詐」理念，基隆市政府期盼藉由宗教活動推廣防詐觀念，提醒民眾謹慎辨識可疑訊息，若接獲疑似詐騙電話，應立即撥打165專線查證，共同守護安全。她也感謝護國城隍廟多年來推動信仰文化的努力，讓傳統祭典成為兼具教育意義與城市特色的活動。

請繼續往下閱讀...

民政處長呂謦煒指出，城隍信仰在台灣歷史悠久、根植民心，各地廟宇發展出不同特色。雞籠城隍文化祭長年以來融合信仰、文化與觀光，推動多元創新形式，讓宗教文化在傳承中不斷更新，展現地方文化的深度與活力。

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」活動今天（7日）13時於基隆護國城隍廟啟行，遶境隊伍行經基隆慶安宮、奠濟宮等廟宇。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法