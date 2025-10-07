台北西門町青旅「環境髒+1晚2100元」 外國旅客怒留1星負評

近日有網友分享，看到外國遊客入住位於台北市西門町、1晚2100元的青年旅館後，在Google地圖留下1星負評。示意圖。（資料照）

台灣國旅常因「價格昂貴」引起爭議，如今傳出就連來台觀光的外國遊客，也感到難以負荷。近日有網友分享，看到外國遊客入住位於台北市西門町、1晚2100元的青年旅館後，在Google地圖留下1星負評，控訴房間衛生環境堪憂且與員工反映無果，氣得直言「不會再來」，消息一出，掀起網友熱烈討論。

該名網友在PTT以「外國人花$6300住西門青年旅館宿舍床！」為標題發文，分享自己瀏覽Google地圖時，注意到一間位於西門町的青年旅館，被一名入住3晚的外國遊客留下相當直白的負評。從截圖顯示，當事人表示自己入住後，不僅設備不如預期，且房間不乾淨、浴室滿地頭髮，向員工反映卻仍未改善，氣得直言「永遠不會再來」。

原PO推測，這名遊客可能在訂房時，看見高價位就以為是私人套房，或是確認價格時少看一個0，加上訂單無法退錢，只能硬著頭皮入住。另外，旅館業者事後留言回覆這名外國旅客的指控，不過對方看到「房價可能會根據季節和需求而有所不同」這點，氣得嘲諷，「青旅一晚2100台幣，這價錢我只在紐約、義大利佛羅倫斯、荷蘭阿姆斯特丹看過」、「原來台北旅館住宿費，已經和世界一流大城相提並論了」。

貼文一出，頓時在網上引發熱議，許多網友留言調侃，「台北房價真的很扯」、「青年旅館都收費不青年了」、「笑了，青年旅館還敢收這種價格」、「超扯，我住大阪難波車站旁都不用一半」。另有網友分享，自己去奧地利住青旅，一個床位也才18歐元（約新台幣650元），換算之下，西門町青旅1天至少60歐元，價格確實明顯偏貴。

也有網友留言緩頰，指出無論是官網或是訂房平台，業者早就標明訂房價格，若不滿意價格，事前仍可以選擇其他住宿地點，「台北很正常還西門，真的不貴」、「4個月前？端午連假嗎？說真的沒坑吧？價錢寫在那，是他自己訂的欸？」、「上網路平台訂的本來就比較貴，抽成30%，起跳，而且他住那天也沒寫誰知道啥狀況」。

