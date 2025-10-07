為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    赴日當心！福岡機場驚爆偷「行李箱」怪招 一票台灣人心有餘悸

    2025/10/07 16:16 即時新聞／綜合報導
    福岡機場傳出偷包新招？陌生人「裝熟推行李」差點得逞。示意圖。（資料照）

    福岡機場傳出偷包新招？陌生人「裝熟推行李」差點得逞。示意圖。（資料照）

    日本機場又傳竊案驚魂！繼羽田機場爆出安檢人員順手牽羊，近日有台灣旅客在福岡機場候機時，目睹有2名陌生女子試圖將自己的行李推走，事後被抓包還假裝閒聊掩飾行跡，所幸原PO及時發現並提醒，「大家在機場千萬要注意，福岡機場都有這種犯罪集團出現」。貼文曝光，立刻引起網友討論。

    網友在社群平台Threads分享，表示當時因登機時間尚早，便在福岡機場入境大廳巴士等候區坐下休息、替手機充電。沒想到抬頭一看，發現2名講日語、長相為東南亞籍與東方面孔的女子，正若無其事地推動自己的行李箱，動作自然得像是幫朋友拿行李。

    當下原PO以日語質問，「這是妳的行李嗎？」對方見狀神情慌張，急忙回應「以為是朋友的行李」，然而當原PO進一步追問，「那妳朋友的行李是哪一個？」兩人又改口稱「認錯了」並匆匆離開現場。對此原PO也呼籲，在機場千萬要特別注意，福岡機場都有這種犯罪集團。

    貼文曝光後，引起許多網友熱議，「我在福岡機場登機閘口時，有個中國口音的人，突然把我男朋友的行李箱推走，制止她後，她只說認錯了，我們看她另外一個行李箱根本就完全不同樣」、「成田express上面也有偷行李的小偷，我的大行李就這麼沒了，請大家務必小心」、「不單是日本，其他國家也有很多類似偷行李事件，飛機上、行李認領、機場巴士，現在連機場入境後也有偷行李的」。

