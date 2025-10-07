洪水瞬間淹沒3層樓！佛祖街60歲男回憶恐怖漂流1.5小時

佛祖街沈姓男子今憶洪水過程。（台東馬偕提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤災難中獲救倖存的60歲沈姓男子，今天在台東馬偕醫院完成左腿清創手術，回想恐怖經歷仍心有餘悸。他是佛祖街的居民，當天洪流傾瀉而下，他的家被3層樓高的水淹沒，他被洪水迎面吞沒後，在濁流中翻滾約1個半小時，最終被義消人員救起，送醫搶救脫險，沈翁感嘆「真的重獲新生」！

台東馬偕醫院指出，院內共收治3名花蓮洪災的患者，目前僅沈男住院觀察，他有肋骨骨折、左膝開放性傷口等傷勢，目前傷勢穩定，預計2天後出院，其餘患者皆已康復返家。

沈男今天透過院方提供的影片回憶災難發生時狀況，當天上午大概10點多，他先將母親與小孩送往光復高職收容中心去安置，到光復街上辦事，大概一個多小時回家，再獨自返家整理媽媽及小孩的棉被與盥洗用具，整理好上車準備撤離時，耳朵忽然聽見「咕咕」震動聲，這時候他如果馬上離開，應該會沒事，本來也想趕快開車離開，但好奇心驅使下，他上樓查看，結果，一上2樓水就淹到1樓半，那時已來不及走了，等至第3波水往身上灌進來時，整棟屋子被3層樓高的水淹沒，他直接被大水沖走。

沈男被瞬間襲來的濁流沖走，邊漂流邊游泳，一路漂流至太巴塱北富村，靠意志力游至田邊，剛好有45個義消在尋找失散的人，當時附近還有3個人，所幸當時有義消在田邊搜尋失散居民，他看見救難人員立即大喊求救，2名義消奮不顧身衝過來把他拉起來，結束1個半小時的恐怖漂流。

沈男第一時間被送往玉里醫院，檢查發現全身多處被石頭撞擊，肋骨斷裂、腎臟出血，腳部更有深可見骨的創傷。隔日凌晨轉送至台東馬偕醫院，今天完成左腿清創及縫合手術。

「真的重獲新生！」沈男坦言，當時在洪水中求生意念很強，「畢竟上面還有媽媽，下面還有一個女兒，如果走了家裡怎麼辦？」。如今家園全毀，他最擔心的是母親與女兒的安頓，「現在連家都沒有了，該怎麼整頓自己的家人完全沒頭緒」。

佛祖街沈姓男子被義消救援的畫面。（台東馬偕提供）

