中秋連假》屏東三地門、霧台鄉跑山 限速30公里引抱怨

限速30公里被認為太低了（記者葉永騫攝）

機車騎士跑山認為帥又刺激（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕中秋連假屏東縣三地鄉、霧台鄉吸引許多遊客前往旅遊，尤其是機車族最喜歡在霧台公路上跑山，但公路有許多路段限速30公里，並且有警方設立機動測速，駕駛人一不小心就可能在連假後收到罰單，引起不少人抱怨，警方則表明，山路危險路段多，車速太快容易發生危險。

台24線三地門到霧台鄉是熱門的觀光景點，由於距離市區近，交通方便，到三地門喝咖啡、吃土雞及原住民料理，是中秋賞月的最佳選擇，因此中秋連假不少人往山區跑，但是受到停車及道路狹窄等影響，深入到霧台鄉就以機車最為方便，成了重機跑山的好地點，尤其是彎道壓車被認為相當的刺激，更有不少機車族會深入神山等部落遊玩，欣賞山區美景及體驗原住民部落的特色，但因為容易發生交通事故，因此警方在重要路段會安排機動測速照相，以防汽車駕駛人及機車騎士超速，不小心就會被拍吃上罰單。

有機車騎士就抱怨山區的部分路段速限30公里不合理，連腳踏車都被騎的比機車快，希望提高速限，以免機車族會不小心吃上罰單，尤其是連假時最容易被拍開單告發。

不過，屏東警方則說明，速限的區域都是在部落人群出沒地點或是危險的交通路段，限速低就是提醒駕駛人不要開快車，強調降低時速才能保障安全，因此暫時不考慮提高車速。

警方在特定地區設立機動測速照相（記者葉永騫翻攝）

