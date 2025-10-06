為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋連假》屏東三地門、霧台鄉跑山 限速30公里引抱怨

    2025/10/06 16:27 記者葉永騫／屏東報導
    限速30公里被認為太低了（記者葉永騫攝）

    限速30公里被認為太低了（記者葉永騫攝）

    機車騎士跑山認為帥又刺激（記者葉永騫攝）

    機車騎士跑山認為帥又刺激（記者葉永騫攝）

    〔記者葉永騫／屏東報導〕中秋連假屏東縣三地鄉、霧台鄉吸引許多遊客前往旅遊，尤其是機車族最喜歡在霧台公路上跑山，但公路有許多路段限速30公里，並且有警方設立機動測速，駕駛人一不小心就可能在連假後收到罰單，引起不少人抱怨，警方則表明，山路危險路段多，車速太快容易發生危險。

    台24線三地門到霧台鄉是熱門的觀光景點，由於距離市區近，交通方便，到三地門喝咖啡、吃土雞及原住民料理，是中秋賞月的最佳選擇，因此中秋連假不少人往山區跑，但是受到停車及道路狹窄等影響，深入到霧台鄉就以機車最為方便，成了重機跑山的好地點，尤其是彎道壓車被認為相當的刺激，更有不少機車族會深入神山等部落遊玩，欣賞山區美景及體驗原住民部落的特色，但因為容易發生交通事故，因此警方在重要路段會安排機動測速照相，以防汽車駕駛人及機車騎士超速，不小心就會被拍吃上罰單。

    有機車騎士就抱怨山區的部分路段速限30公里不合理，連腳踏車都被騎的比機車快，希望提高速限，以免機車族會不小心吃上罰單，尤其是連假時最容易被拍開單告發。

    不過，屏東警方則說明，速限的區域都是在部落人群出沒地點或是危險的交通路段，限速低就是提醒駕駛人不要開快車，強調降低時速才能保障安全，因此暫時不考慮提高車速。

    警方在特定地區設立機動測速照相（記者葉永騫翻攝）

    警方在特定地區設立機動測速照相（記者葉永騫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播