超萌！雲林台西「蚵貝寶寶」爆紅 遊客爭相朝聖

蚵貝寶寶約有150公分高、造型可愛。（台西鄉民丁弘毅提供）

中秋節3天連假台西鄉湧入不少遊客，全都為了看全新亮相的8隻蚵貝寶寶，也被它們的萌樣融化直呼「太可愛了」！爭相拍照分享。

豎立在台西鄉文化路、中山路口處的蚵貝寶寶裝置藝術，每一隻高度約150公分、顏色鮮艷、造型可愛，上月底亮相即爆紅，村民拍照上傳社群媒體即引起關注及分享，許多網友專程前往現場拍照打卡。

台西鄉公所表示，蚵貝寶寶放置地點位處台西市區入口處、一邊為中山路、一邊為文化路，空地閒置多年雜草叢生，影響市容觀瞻及交通視線，公所為優化空間，邀請鄉內藝術家丁仁桐協助設計，以竹文蛤、牡蠣為主題。

丁仁桐指出，文蛤、牡蠣是台西重要特產，透過入口意象讓遊客一看就知道台西生產文蛤、牡蠣，達到推廣產業與觀光目的。

台西公所說，考量設置地點空間大又在台西入口處，每一隻的高度約150公分左右，且色彩醒目，材質是以塑膠纖維不怕風吹日曬雨淋，9月底設置完成大受歡迎，上月教師節連假及這幾天中秋節連假都吸引許多遊客來拍照打卡。

台西鄉長李文來指出，縣府這幾年搶攻台61線西濱快速公路商機，針對沿線的麥台四口（麥寮、台西、四湖及口湖）4鄉推動各項觀光資源，台西市區距西濱快速公路僅不到5分鐘車程，周邊有中山老街、安西府等景點，希望藉由「蚵貝寶寶」的設置，讓台西鄉更廣為人知。

鄉公所人員說，這幾天連假發現有遊客攀爬、用力推動及踩踏等情況，呼籲大家因材質承重有限，請大家發揮公德心一起維護，不要攀爬、搖晃。

