為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    看醫生順便顧產權 台南地政與醫療團聯手進村守護長輩

    2025/10/05 07:36 記者洪瑞琴／台南報導
    地政人員現場協辦「地籍異動即時通」，避免不動產遭詐騙過戶。（圖由南市地政局提供）

    地政人員現場協辦「地籍異動即時通」，避免不動產遭詐騙過戶。（圖由南市地政局提供）

    詐騙手法層出不窮，長輩常成為詐團眼中的「肥羊」。為守護偏鄉長者健康與財產安全，南市地政局結合白河地政事務所，隨奇美醫院巡迴醫療團深入白河仙草里，讓長輩「看健康、顧產權」一次到位。

    巡迴醫療在白河仙草實驗小學舉辦，由奇美醫學中心副院長鄭天浚、郭行道親自帶隊，現場提供心臟疾病篩檢、骨質密度、脂肪肝檢查等多項免費健檢服務。地政局也設攤宣導「地籍異動即時通」、實價登錄與土地重測等民眾關心議題，協助長輩現場申辦「地籍異動即時通」，讓不動產若有異動即時通知，避免遭詐騙過戶。

    仙草里人口約1200人，70歲以上長者超過一半。白水溪社區中獨居與弱勢長輩不少，平時缺乏醫療與行政資源。此次活動結合白水溪教會、岩前教會與榮恩堂三間教會，以及里辦公室、白河區公所協助宣傳，成功讓防詐與健康訊息傳到每個角落。

    長輩最怕的就是「一通電話財產不見」。地政局長陳淑美指出，地政業務與民眾財產權息息相關，法令又不易理解。走進社區，不僅能親自解釋買賣、繼承與土地重測等疑問，也能協助長輩申辦「地籍異動即時通」，免費又能跨區辦理，長輩反應熱烈。

    這場活動也凝聚跨界力量，由台南菁英扶輪社與南市榮星電線社會福利慈善基金會共同協辦。扶輪社長期深耕偏鄉公益，去（2024）年更協助白水溪社區改造與市集發展，並獲國際扶輪全球獎助金10萬美金支持。這次再度串聯醫療、企業與地政資源，打造更溫暖的偏鄉服務網。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    巡迴醫療提供健檢諮詢服務，宣導防詐與關懷同步。（圖由南市地政局提供）

    巡迴醫療提供健檢諮詢服務，宣導防詐與關懷同步。（圖由南市地政局提供）

    「醫療加地政」進村，讓長輩看醫生順便顧產權，溫暖守護防線。（圖由南市地政局提供）

    「醫療加地政」進村，讓長輩看醫生順便顧產權，溫暖守護防線。（圖由南市地政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播