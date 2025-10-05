看醫生順便顧產權 台南地政與醫療團聯手進村守護長輩

地政人員現場協辦「地籍異動即時通」，避免不動產遭詐騙過戶。（圖由南市地政局提供）

詐騙手法層出不窮，長輩常成為詐團眼中的「肥羊」。為守護偏鄉長者健康與財產安全，南市地政局結合白河地政事務所，隨奇美醫院巡迴醫療團深入白河仙草里，讓長輩「看健康、顧產權」一次到位。

巡迴醫療在白河仙草實驗小學舉辦，由奇美醫學中心副院長鄭天浚、郭行道親自帶隊，現場提供心臟疾病篩檢、骨質密度、脂肪肝檢查等多項免費健檢服務。地政局也設攤宣導「地籍異動即時通」、實價登錄與土地重測等民眾關心議題，協助長輩現場申辦「地籍異動即時通」，讓不動產若有異動即時通知，避免遭詐騙過戶。

請繼續往下閱讀...

仙草里人口約1200人，70歲以上長者超過一半。白水溪社區中獨居與弱勢長輩不少，平時缺乏醫療與行政資源。此次活動結合白水溪教會、岩前教會與榮恩堂三間教會，以及里辦公室、白河區公所協助宣傳，成功讓防詐與健康訊息傳到每個角落。

長輩最怕的就是「一通電話財產不見」。地政局長陳淑美指出，地政業務與民眾財產權息息相關，法令又不易理解。走進社區，不僅能親自解釋買賣、繼承與土地重測等疑問，也能協助長輩申辦「地籍異動即時通」，免費又能跨區辦理，長輩反應熱烈。

這場活動也凝聚跨界力量，由台南菁英扶輪社與南市榮星電線社會福利慈善基金會共同協辦。扶輪社長期深耕偏鄉公益，去（2024）年更協助白水溪社區改造與市集發展，並獲國際扶輪全球獎助金10萬美金支持。這次再度串聯醫療、企業與地政資源，打造更溫暖的偏鄉服務網。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

巡迴醫療提供健檢諮詢服務，宣導防詐與關懷同步。（圖由南市地政局提供）

「醫療加地政」進村，讓長輩看醫生順便顧產權，溫暖守護防線。（圖由南市地政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法