    中秋逢天赦日！廖大乙：這3種人夜拜「拄枴杖土地公」求光明

    2025/10/05 06:54 記者陳鳳麗／南投報導
    土地公通常只拿一種法器，但也有土地公（右）左手拿元寶，右手持如意。（記者陳鳳麗攝）

    土地公通常只拿一種法器，但也有土地公（右）左手拿元寶，右手持如意。（記者陳鳳麗攝）

    明天就是農曆八月十五日中秋節，傳說這天也是最親民的土地公生日，民俗專家廖大乙表示，今年中秋逢天赦日，是難得的吉日，可把握這天向土地公祈求，其中八大行業、需要業績的行業，以及老是考運不佳的人，適合「黑暗中求光明」，即晚間5點後到11點前拜拿枴杖的土地公。

    乙巳年有6個天赦日，天赦日是懺悔日，也是百無禁忌日，適合反省和祈福，而明天是今年第5個天赦日剛好碰到中秋節，中秋節相傳是土地公另一個生日，廖大乙建議有民間信仰的人，中秋這天向土地公祈求，會更有感應。

    土地公造型有持如意、拄枴杖、拿元寶

    廖大乙表示，土地公有持如意、拄枴杖、拿元寶等3種造型，如果是坐辦公室的上班族，或是公教人員，可向拿如意的土地公祝壽並祈求事事如意；若是需要精打細算的老闆甚至是持家的家庭主婦，則可請拿元寶的土地公庇佑；至於八大行業、有業績壓力（需要找尋客戶）的業務或房仲人員，還有考運不佳的人，則可誠心向拿枴杖的土地公祈求，而這3類人適合「黑暗中求光明」，因此中秋這天，最好是晚間5點後到11點前去拜土地公。

    廖大乙說，中秋逢天赦日拜土地公，不要捨近求遠，最好是到離家或公司近的，或是較常去的土地公廟，有交情且距離近的土地公，才能就近庇佑、看顧。此外，若是家中長輩身體狀況不是很好，拜土地公最好「見天」，也就是天亮的時候，因此可在清晨5點後到傍晚5點前去跟土地公祝壽並為長輩祈求健康。

    以上為民俗說法 僅供參考

    八大行業、有業績壓力或需要客戶的行業，另外考運老是不佳者，都適合向拿枴杖的土地公（右）祈求，且可選在晚間去拜土地公。（記者陳鳳麗攝）

    八大行業、有業績壓力或需要客戶的行業，另外考運老是不佳者，都適合向拿枴杖的土地公（右）祈求，且可選在晚間去拜土地公。（記者陳鳳麗攝）

    相傳中秋節是土地公另一個生日，因此中秋節很多人拜土地公。（資料照）

    相傳中秋節是土地公另一個生日，因此中秋節很多人拜土地公。（資料照）

    中秋可賞月，需要有客戶或想讓考運車好的人，可在晚間去拜土地公。（資料照）

    中秋可賞月，需要有客戶或想讓考運車好的人，可在晚間去拜土地公。（資料照）

