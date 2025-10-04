為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    體驗與大自然共振!草嶺石壁森林療癒季登場

    2025/10/04 17:45 記者李文德、黃淑莉／雲林報導
    2025草嶺石壁森林療癒季登場。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣2025草嶺石壁森林療癒季，今（４日）起連續兩天在古坑鄉草嶺石壁森林療癒園區登場，此次活動主題為「赫茲多巴胺」，縣府文觀表示，盼多元且跨齡的活動，以赫茲多巴胺頻率共振喚醒身心能量，提供豐富的竹林療癒體驗。

    今天縣府文觀處長陳璧君、古坑鄉鄉長林慧如、縣議員張庭綺、賴明源等人跟著長者跳竹杖健走舞，為活動拉開序幕。

    陳璧君指出，森林療癒園區以環境永續地方創生、森林療癒健康促進、綠色旅遊觀光發展、竹創產業美學藝術、綠色能源淨零碳排等五大核心理念經營，此次的療癒活動體驗與森林自然赫茲（頻率）共振，透過腦內多巴胺的提升獲得快樂能量，讓參與者感受深層的平靜與幸福。

    陳璧君表示，此次活動安排音樂療癒的「手碟演奏」與「自製樂器工作坊」，還有讓參與者親手打造生態瓶「一瓶森林靜觀」生、「一杯咖啡香」的手烘咖啡體驗，要讓民眾徜徉在竹林間也能享用咖啡芳香，另外「一杯靜心茶」在地茶品品茗，邀請大家於竹影搖曳下沉澱心靈。此外還有安排專業森林療癒師帶領的工作坊，透過頌缽聲療與森林瑜伽五感探索，引領參與者徹底放鬆，感受大自然深層能量。

    2025草嶺石壁森林療癒季登場。（記者黃淑莉攝）

