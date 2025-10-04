新北「濕地藝術季─種籽之旅」 新月橋下濕地開展

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」。（記者黃子暘攝）

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」，即日起至11月4日於板橋區新月橋下新海二期人工濕地開展。

市長侯友宜表示，這屆活動邀請墨西哥、馬來西亞與國人藝術家，也以「環境藝術創作營」召募新世代青年藝術家共同參與，共展出14件藝術作品，象徵著友善的種子從歷史中萌芽，展望未來，將成長為濕地豐碩的生命力。

侯友宜指出，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰，市府推動污水下水道，再導入人工濕地建設及自然淨化機制，使水質明顯改善，讓如今的大漢溪變身為水鳥飛翔、生機盎然的綠色廊道；濕地藝術季是藝術展覽，也是生態教育的平台，希望透過藝術，串聯起市民與河川之間的情感，進而讓更多人走入濕地、守護濕地。

水利局長宋德仁說，這屆活動除了有藝術品展出，還有「微戀（wetland）市集」、音樂表演、自然素材DIY、濕地導覽、策展人與藝術家分享會及闖關摸彩等活動；開幕首週（10月4日至5日）高灘處也安排藝術家分享會、舞蹈生態系互動演出、自然素材DIY體驗、市集，榮獲第24屆台北電影節最佳配樂獎的「守夜人樂團」與音樂人「南西肯恩」也將到場演出。

高灘處長黃裕斌補充，現場市集響應永續精神，倡導「無包裝、無一次性垃圾」，鼓勵訪客使用環保餐具，現場也設有清洗水槽，方便民眾重複利用餐具；另外，新月橋即起至10月31日還有「兔兔Q」氣偶裝置陪大家賞月拍照，邀請大眾來濕地散步，用不同角度認識濕地價值。

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」。（記者黃子暘攝）

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」，圖為藝術品「棲種之所」。（記者黃子暘攝）

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」，圖為藝術品「年輪之脈」。（記者黃子暘攝）

新北市高灘地工程管理處籌辦「濕地藝術季─種籽之旅」。（記者黃子暘攝）

