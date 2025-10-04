花蓮縣府官員答不出中繼重建具體數字 季連成將軍霸氣控場給建議

季連成（左一）要花蓮縣政府代表、農業處長陳淑雯（右一），「回去要鄉長跟部落接洽」。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉災區前進協調所總協調官季連成行事風格明快，讓許多民眾印象深刻；他是台東人，近來也成當地名人。縣府在記者不只在提及詳細數字和安置都提到需與中央確定或中央支持，季連成則直言，「我給你個建議，你們鄉長跟部落接洽，媒體都說沒見到鄉長」，要縣轄單位與縣府實際與災民接洽。此言一出，馬上有網友呼喚「出來選縣長」、「沒有廢話的工作進展報告聽起來真好」。

季連成今早又和花蓮縣政府農業處長陳淑雯「過招」，而這也是昨天花蓮縣長徐榛蔚面對媒體詢問災民統計清冊的延續，徐榛蔚昨天回應有這項清冊，但隨著情況改變也會有不同版本，要清理完現場後才知有多少戶需中繼屋。接著，她開始說起「短、中、長期」計劃。

花蓮縣府自認努力救災，但實則地方抱怨也多，陳淑雯身為縣府官員努力掙取面子與資源，但縣府想在台糖停車場後方空地建屋安置族人，她今天在記者會上回答說要中央補助、協助與台糖協商，調查族人有多少需被安置、列入清冊也是需要中央配合。她沒有回應記者具體數字，又是講「短、中、長期」計劃，觀看直播的網友聽了直接炸鍋，「什麼都要中央做就好了啊！」

季連成當場接話，「我建議你們鄉長直接和部落接口，他們反映，到現在還沒見過鄉長」、「昨晚有見到鄉長嗎？」、「中央是處於協助地方角度，但族人意願調查等，都需要地方處理，都是縣府要做的基本動作，可以麻煩向縣長報告」。

季連成又說，台糖都已經同意要撥出提供使用，「就等你們調查」。陳淑雯又說，公所復建才剛完成，未來會與公所密切合作並繼續調查。

