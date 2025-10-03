為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中秋連假限定「白天賞月」 騎自行車賞「舊草嶺隧道裡的月亮」

    2025/10/03 19:20 記者俞肇福／新北報導
    迎接中秋節3天連續假期，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處將具有百年歷史的舊草嶺隧道，打造「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演。（交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

    交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天說，明天（4日）起一連3天中秋節連續假期，邀請光雕藝術家徐志銘設計，以「銀河中的月圓」為主題，打造具有百年歷史的舊草嶺隧道，推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，陪伴民眾共度最具詩意的中秋佳節，展期到下週二。

    東北角風管處副處長江舒君指出，徐志銘以細膩的光影語彙，營造隧道內漫天星河與皎潔圓月的氛圍。當月亮從銀河中緩緩升起，照耀隧道壁面與拱頂，遊客彷彿走進穿越星海的秘境。在沉浸式光影展影渲染下，隧道展現了結合文化底蘊與浪漫意境的全新樣貌。

    江舒君說，白日騎自行車穿越舊草嶺隧道，即可欣賞多層次光影效果，體驗隧道化身星河舞台的震撼景象，讓旅客留下專屬的中秋祝福與回憶。江舒君提醒民眾，中秋節連續假日期間，由於舊草嶺隧道內自行車輛眾多，為避免碰撞危險，假日限定遊客只能騎自行車穿越隧道體驗。

