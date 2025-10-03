為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    芳苑建廠引爆地方怒火 飼料業者說明會有誠意「會做好鄰居」

    2025/10/03 18:06 記者顏宏駿／彰化報導
    昱銘公司飼料廠說明會，村民拿大字報抗議，現場氣氛一度緊張。（記者顏宏駿攝）

    昱銘公司飼料廠說明會，村民拿大字報抗議，現場氣氛一度緊張。（記者顏宏駿攝）

    國內知名飼料廠昱銘公司打算在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建飼料廠，該公司已取得建築執照，但因廠址位於村內人口聚集區，遭受強烈反對。今天昱銘公司首度舉行說明會，展現溝通誠意，提供50個工作機會給村民，也將在廠區設粉塵及噪音監測器，一旦超標，立即停工。

    該飼料廠預定地面積約2300坪、緊鄰村民住處，方圓750公尺內即有約300戶，又離漢寶國小不到300公尺，村民擔心飼料貨車進出，影響學童及村民出入安全；其次飼料粉塵恐影響附近居民健康；另外工廠機械運轉噪音恐影響居民正常生活。

    出席說明會的昱銘公司代表一到場，馬上感受到村民的怒氣，村民高呼「飼料廠滾出漢寶村」。村民說，「飼料廠能帶來什麼好處？」昱銘公司說，他們是要跟村民做「好鄰居」，因此會提供50個工作機會給在地居民、每年發放重陽敬老金、每年捐助30萬元的助學金及獎學金，並為漢寶國小的營養午餐加雞肉、雞蛋。

    昱銘提供的「利多」讓村民息怒，公司強調，飼料廠使用天然穀物原料，他們從外地載運玉米、大豆等原料進行粉碎、包裝、出貨，整個工廠採密閉式，他們願意裝設粉塵及噪音監視器，一旦超標，工廠立即停工。

    昱銘公司表示，居民關心飼料廠會有大量貨車進出，他們保證，將來營運後，廠內每天出入貨車約5輛次，應該不會衝擊村內的交通，若村民還有疑慮，他們願意接受交通專業單位提出的配套措施。

    最後村民提出14項要求，希望昱銘公司承諾達成，主要是保證不會造成噪音、粉塵污染，並承諾公共安全。昱銘公司代表說，他會把這14項要求帶回公司，他們很樂意做漢寶村民的好鄰居。

    昱銘公司代表（左2）釋出利多，讓村民止住怒氣，願意傾聽。（記者顏宏駿攝）

    昱銘公司代表（左2）釋出利多，讓村民止住怒氣，願意傾聽。（記者顏宏駿攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播