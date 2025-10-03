天母7-11外被日本母女一舉動嚇壞！他驚曝「衝擊性太高了」

不少台灣人在臨時停車時，往往貪圖方便而違規停車。示意圖。（資料照）

不少台灣人在臨時停車時，往往貪圖方便而違規停車。YouTuber「Cheap」今日發文分享日常生活中感受到的文化差異。他表示，在台北天母超商外看到一對講日文的母女，而母親停車讓女兒進超商後，卻跑到50公尺外的地方守規矩停車，讓他驚呼「衝擊性太高了！」

Cheap今日在臉書發文表示，他經過天母的一家7-11時看到一對母女騎電動腳踏車來買東西，兩人講的是日文。他透露，當時女兒先下車走進去，結果媽媽竟然把車停在50公尺外的停車格再走回來，「衝擊性太高了」。

請繼續往下閱讀...

Cheap表示，台灣日常的標配，應該跟他文中附上的照片一樣，機車停在人行道、汽車停在門口，反正「買一下東西而已」、「大家都這樣」。Cheap說，台灣違停成本低，不是不能檢舉就是很難檢舉，讓人會覺得檢舉制度是在鼓勵違法，例如要拍攝三分鐘連續影片才能立案，因此才會這樣到處亂停。

Cheap提到，日本光有違停的念頭就會冒冷汗，加上「不給別人添麻煩」民族性，就算沒人看到也會去找停車格，他也反思：「所以交通會亂，根本不是機車本身，而是騎的那個人？」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛表示：「日本人真的很少被台灣人同化」、「在台灣，沒有把車輛騎進店內都算正常」、「其實我也會啦，很多台灣人也會，希望能看到更多有修養的台灣民眾」、「台灣這類型人真的是少數，另外這位媽媽也給了女兒一個好榜樣」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法