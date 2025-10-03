為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    整合托育與行政資源 嘉市西區區政大樓上梁

    2025/10/03 13:29 記者林宜樟／嘉義報導
    眾人祈福盼工程順利。（記者林宜樟攝）

    眾人祈福盼工程順利。（記者林宜樟攝）

    嘉義市政府進行西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育），總工程經費4億6779萬元，今天進行上梁儀式，區政大樓規劃為多目標使用，完工做為提供民眾多項服務的行政中心，提升區政服務品質，預計明年底完工。

    嘉義市長黃敏惠、西區區長柯國振、市議長陳姿妏及多位議員等參與上梁儀式，期望工程能順利進行，僑平國小街舞社表演及醒獅團進場揭開序幕，眾人進行祭祀、寫下祈福卡片，祈求工程順利。

    黃敏惠說，西區區公所現有辦公大樓老舊，為配合西區大發展計畫，市府爭取中央部會支持，感謝內政部、衛福部核定補助，感謝嘉義市議會的支持預算，感謝西區區公所、規劃團隊、施工廠商施工，讓工程進度順利。

    西區區政大樓規劃為多目標使用，1樓為托嬰中心及市民共享的大客廳，2樓規劃為托育資源中心，西區區公所、西區戶政事務所、西區各聯合里辦公處整合在同一棟樓，方便民眾洽公，結合基地周邊僑平國小及附屬幼兒園、婦女福利服務中心、保智大樓長青社區關懷據點等公共服務資源，形成可滿足不同年齡層需求的友善學習成長園區。

    嘉義市西區區政大樓預計明年底完工。（記者林宜樟攝）

    嘉義市西區區政大樓預計明年底完工。（記者林宜樟攝）

    嘉義市西區區政大樓模擬圖。（記者林宜樟攝）

    嘉義市西區區政大樓模擬圖。（記者林宜樟攝）

