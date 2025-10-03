台中霧峰中正路重鋪 民怨標線亂、未畫路邊停車格

霧峰中正路重新刨鋪，近日並畫上標線，增加了偏心左轉車道，卻取消機車優先道，民眾除容易誤闖進對向車道，也壓縮機車的行車空間。（記者陳建志攝）

台中霧峰區最主要的幹道中正路，在內政部國土署補助50%經費下，市府斥資2991萬，進行2105公尺的路面重新刨鋪，近日並畫上標線，不過民眾抱怨偏心左轉道的設計，除讓原本的機車優先道消失，也造成對向的車子容易逆向誤闖，尤其原有的路邊停車格消失，擔心未來停車不方便，希望市府能適時改善。

霧峰中正路在霧峰農工到立法院民主議政園區，全長約2105公尺的路段，上月中旬開始進行刨除重封工程，近日並陸續畫上標線，民眾雖開心有平坦的路面可走，不過新畫的標線卻讓民眾抱怨連連。

霧峰本堂里長林錦池表示，中正路刨舖前，除雙向各一線的混合車道，旁邊還有畫設機車優先道，近日重畫標線增加了偏心左轉車道，卻取消機車優先道，民眾除了容易誤闖進對向車道，也壓縮機車的行車空間，民眾都抱怨不方便。

有民眾也說，該路段兩旁都是店家，還有霧峰公有市場，民眾買菜、購物有很大的停車需求，之前兩旁路邊都有畫收費停車格，不過重鋪後至今都沒看到畫上路邊停車格，擔心未來停車不方便。

市府建設局表示，此次重鋪除改善路面外，也配合中央政策，增設偏心左轉車道，將左轉車流獨立，改善左轉車流阻礙直行車流，並減少直行車流右切與後方車輛產生擦撞的事件，相關設計圖說均經國土署及交通局專業審查通過。路口並以骨材標線增設人行停等空間，路邊停車格原則將依原位復舊，目前刨封工程已完成，標線陸續繪設中，因涉及路口標線型人行道，需較長繪設時間，預計10月中上旬前全段繪設完成。

霧峰中正路重新刨鋪，至今都沒看到畫上路邊停車格，民眾擔心未來停車不方便。（記者陳建志攝）

霧峰中正路重新刨鋪，市府建設局表示，除增設偏心左轉道，路口將以骨材標線增設人行停等空間。（圖由市府建設局提供）

