為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不只鏟子超人！陌生騎士載女志工送餐 災區出現「便當超人」

    2025/10/02 15:04 即時新聞／綜合報導
    建築師孫德鴻分享，他在現場看到一名女生挨家挨戶詢問需要的便當數量，還有一名陌生騎士主動載著她到處送便當，變成另一種形式的志工搭檔，他不禁直呼「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」。示意圖。（資料照）

    建築師孫德鴻分享，他在現場看到一名女生挨家挨戶詢問需要的便當數量，還有一名陌生騎士主動載著她到處送便當，變成另一種形式的志工搭檔，他不禁直呼「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」。示意圖。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，大量民眾自主攜帶工具前往災區協助。知名建築師孫德鴻分享，他在現場看到一名女生挨家挨戶詢問需要的便當數量，還有一名陌生騎士主動載著她到處送便當，變成另一種形式的志工搭檔，他不禁直呼「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」

    知名建築師孫德鴻昨於臉書發文表示，災區的志工絕大多數只需要午餐，因為他們傍晚就離開了。昨天一大早，我看到一位膚色黝黑的騎士，載著一名身形瘦削的女生前來挨家挨戶詢問，確認中午需要的便當數量。

    孫德鴻透露，今天也一樣，等到中午依約送便當過來時，我好奇地問那位騎士：你們是哪個單位或基金會？騎士說哪有什麼單位？就阿妹仔要我去哪我就去哪。等到女生發完便當走過來，我又問她一次，然後才大致了解整個情況。

    孫德鴻轉述，她說她沒有什麼單位，就是個人而已，因為她力量太小鏟不了土，但又很想幫忙，好幾天前她目睹便當亂象，很希望每個志工都能拿到便當，所以每天一早就到處問，然後再去義煮處提出需求，中午左右再去把便當領出來送到各個地方，一開始是用板車送，但是她用走的送太慢了，有時送到的時候志工已經跑掉了。

    孫德鴻指出，後來陌生的騎士路過覺得她這樣不行，就主動載她到處跑，這樣效率快多了，於是她們變成了另一種形式的志工搭檔。所以不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播