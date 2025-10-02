不只鏟子超人！陌生騎士載女志工送餐 災區出現「便當超人」

建築師孫德鴻分享，他在現場看到一名女生挨家挨戶詢問需要的便當數量，還有一名陌生騎士主動載著她到處送便當，變成另一種形式的志工搭檔，他不禁直呼「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」。示意圖。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，大量民眾自主攜帶工具前往災區協助。知名建築師孫德鴻分享，他在現場看到一名女生挨家挨戶詢問需要的便當數量，還有一名陌生騎士主動載著她到處送便當，變成另一種形式的志工搭檔，他不禁直呼「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」

知名建築師孫德鴻昨於臉書發文表示，災區的志工絕大多數只需要午餐，因為他們傍晚就離開了。昨天一大早，我看到一位膚色黝黑的騎士，載著一名身形瘦削的女生前來挨家挨戶詢問，確認中午需要的便當數量。

孫德鴻透露，今天也一樣，等到中午依約送便當過來時，我好奇地問那位騎士：你們是哪個單位或基金會？騎士說哪有什麼單位？就阿妹仔要我去哪我就去哪。等到女生發完便當走過來，我又問她一次，然後才大致了解整個情況。

孫德鴻轉述，她說她沒有什麼單位，就是個人而已，因為她力量太小鏟不了土，但又很想幫忙，好幾天前她目睹便當亂象，很希望每個志工都能拿到便當，所以每天一早就到處問，然後再去義煮處提出需求，中午左右再去把便當領出來送到各個地方，一開始是用板車送，但是她用走的送太慢了，有時送到的時候志工已經跑掉了。

孫德鴻指出，後來陌生的騎士路過覺得她這樣不行，就主動載她到處跑，這樣效率快多了，於是她們變成了另一種形式的志工搭檔。所以不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！

