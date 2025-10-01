彰化阿三肉圓今起調漲1顆60元 阿璋肉圓暫不跟進

阿三肉圓價格從今天起調漲。（資料照）

不只爌肉飯漲價，肉圓也撐不住了！彰化市排隊名店阿三肉圓宣布從今天（10月1日）起調漲價格，一般肉圓從55元漲至60元，干貝肉圓從每顆110元漲至120元，消費者反應兩極化，有人力挺說，好吃繼續支持，不會因為漲價就拒吃，不過也有人認為貴得離譜；阿璋肉圓老闆施明裕則說暫不跟進，目前仍維持每顆55元。

阿三肉圓在官網PO出漲價消息，干貝肉圓1顆120元，肉圓、燉露湯品60元；真空冷凍系列（官網宅配、7-11 賣貨便同步調整）干貝肉圓4入480元，肉圓6入360元。店家並感謝大家長期支持，他們會持續堅持「手工現做、傳承古早味」，把最道地的彰化滋味呈現給大家。

阿三肉圓位在彰化市三民路上，2017年一般肉圓從每顆40元漲到45元，2021年再漲到每顆50元，2023年4月又漲到每顆55元，如今再從55元漲至60元；頂級大顆的干貝肉圓則是從每顆110元漲至120元，每顆漲10元。

漲價消息傳出，有網友直呼漲的離譜，一顆60可以吃滷肉飯便當了；另有民眾認為身為彰化人，已經不吃肉圓了，看排隊的幾乎都是觀光客，看來彰化的肉圓主要是賣觀光客的。不過也有網友支持說，多5元能讓好吃的肉圓延續下去還是很值得去吃；另有人說漲5元還好，會繼續支持。

阿三肉圓外皮炸得酥脆。（資料照）

阿三肉圓小顆從每顆55元漲到60元。（資料照）

阿璋肉圓價格暫不調整，仍維持每顆55元。（資料照）

阿璋肉圓價格暫不調整。（資料照）

