天赦日巧遇中秋節 台南大灣凌霄寶殿武龍宮推開運祭拜活動

天赦日遇中秋節，永康大灣凌霄寶殿武龍宮首辦開運祭拜活動，推五寶符、送甘露梨。（記者吳俊鋒攝）

10月6日是今年的第5個天赦日，巧遇中秋節，主祀玉皇上帝的台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮，將推出開運祭拜活動，讓信眾簽署疏文稟報神明，並擲筊乞取五寶符，祈求保佑消災解厄、平安健康、心想事成，且財源廣進，功名利祿更是如影隨形，還會贈送有吉祥寓意的限量甘露梨。

凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，天赦日意味著玉皇上帝開恩，為凡間免災除厄，是人們懺悔贖罪、改過自新，以及祈福許願、招財轉運的好時機，根據推算，每年會有5至7天，涵蓋春、夏、秋、冬等季節，民眾要把握。

王大明說，今年第5個天赦日，適逢中秋節，在神明指示下，規劃了開運祭拜活動，也首度推出帶來吉祥、平安、財源，以及祈願必成與天降甘霖等的五寶符，都由帝爺公加持過，讓信眾分別擲筊乞取。

王大明提到，參與開運祭拜活動者，購買天赦金後，領取甘露梨，並寫疏文、蓋指紋，連同五寶符帶至5樓向玉皇上帝稟報，先前若有做得不夠好的，請求恕罪，信眾的任何陳情，神明都會傾聽、定奪。

王大明指出，隨後再到樓下，向玄武上帝、五聖文昌，以及各路財神爺等祭拜、稟報，儀式完成則去燒金，功德圓滿，也可加點通天香，並過七星平安橋，一切否極泰來。

王大明強調，平常就要多做公益，為自己積福報，由於天赦日是重要的民俗信仰之一，因此規劃開運祭拜活動，透過宗教文化，傳遞良善的理念。

天赦日遇中秋節，永康大灣凌霄寶殿武龍宮首辦開運祭拜活動，信眾要寫疏文稟報玉皇上帝。（記者吳俊鋒攝）

