光復鄉1606戶淤泥入侵 已清理605戶

國軍調查淤泥入侵光復鄉1606戶，累計已清605戶。（記者王榮祥攝）

中央災害應變中心花蓮光復前進協調所今指出，國軍初步調查，馬太鞍堰塞湖潰堤導致淤泥入侵1606戶，到昨天累計已完成605戶，協助清理家戶是救災首要重點。

協調所說明，昨天光復車站進出人士逾4萬人次，預估今天可能差不多，協調所與縣府合作導引志工，加入國軍、慈濟的清淤工作，軍方粗估1606家戶遭淤泥侵入，累計已完成605戶清理。

協調所進一步提及部分重點災區的便當支援，今起會在中午12:30與晚上6時補貨，鑒於太多志工、車輛湧入，縣府今起實施市區單向管制，但送餐、緊急醫療的相關車輛只要說明用途，管制點查證後會放行。

林保署說明堰塞湖今天情況跟昨天差不多，水深1021公尺、面積13公頃、總量約610公噸，比昨天多一點，但還在測量誤差範圍內，約為最大量6.6%；今上午透過無人機監測壩體、水流均無異狀，目前仍維持紅色警戒。

中央前進協調所說明馬太鞍堰塞湖監測情況與昨天相當，因為還有水、維持紅色警戒。（記者王榮祥攝）

