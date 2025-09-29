光復鄉重災新增1死增至18死 遺體在加里洞沿岸發現

消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索，今天在加里洞附近發現一具男性遺體。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流進入第7天，中央災害應變中心今早舉行第20次工作會報，截至今早9時20分，死亡人數較前次增加1人，搜救人員今早於光復鄉加里洞花蓮溪河道旁尋獲，目前已釀18死7失聯107傷，共開設6處收容652人，市話待修復86戶，基地台待修復20座。

消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索，今天上午在馬太鞍溪下游約7公里的加里洞部落的沿岸發現一具遺體。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞指出，今天上午國軍弟兄展開岸際搜救行動，在加里洞沿岸發現人手，經拖上岸後是1具男性遺體，由於屍體已嚴重腫脹，無法辨識身分，已送往瑞穗生命園區相驗確認身分。

堰塞湖部分，今（29）日經無人機空拍初判壩頂高度82公尺，溢流後已下切118公尺深，湖區面積13公頃，蓄水量610萬噸，原來量體之6.7%，湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，因此維持紅色警戒，在下游河道清疏尚未完成前，考量光復鄉淹水風險較高， 已追設定在堰塞湖集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震（震度4以上），將運用防空警報系統，比照海嘯警報發布程序。

因應志工湧入光復鄉協助災害重建人數眾多，前進協調所賴建信指揮官指示由農業部協助供應每日救災志工用膳便當，由前進協調所估算每日午、晚餐便當需求數量，交由農糧署。

至於昨（28日）下午4時45分突然發布海嘯警報㇐節，經查花蓮縣警察局輪值中央前進協調所員警，參與開會誤解指揮官裁示事項，立即通報鳳林派出所、⾧橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，花蓮縣警察局已發布新聞稿說明檢討。

此外，環境部督導地方環保局協助環境整頓作業，截至9月28日止，累計動員環保清潔人力 2722人次、清潔車輛582車次，清除淤泥與垃圾合計1萬7847公噸。

消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索。（民眾提供）

消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索，今天在加里洞附近發現一具男性遺體。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心第二十次工作會報，由副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池主持。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法