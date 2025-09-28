為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    發揮史懷哲精神入偏鄉教學 師培生用遊戲激發學習潛能

    2025/09/28 10:32 記者楊綿傑／台北報導
    文大師培生前往新竹偏鄉，帶給孩子更多元化學習。（文大提供）

    文大師培生前往新竹偏鄉，帶給孩子更多元化學習。（文大提供）

    教育部推動「師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫」，文化大學師資生今年前往新竹偏鄉學校服務，包括透過主科跨領域結合其他課程的方式，以遊戲化教學激發學習潛能，另也將較不常見的運動項目如木球帶進學校，助偏鄉孩子有多元學習的機會。

    文大8位師資生在師資培育中心助理教授范欣華率領下，前往新竹縣立精華國民中學展開為期13天的教育服務，近日舉辦成果發表。

    范欣華說明，學生將英文、數學主科結合體育、國樂、心輔與地理課程。體育課除了籃球，更引入少見的「木球」運動；音樂教學則帶來國樂二胡體驗；心輔課程引導學生將情緒化為藝術創作。師資生們透過遊戲、桌遊、快問快答等互動方式，成功點燃偏鄉學子的學習熱情。

    營隊成員在服務中深刻體悟因材施教與創新教學的真諦，如首次教授英文課的教科三學生張智恩分享，雖然緊張，但遊戲式教學讓學生反應超乎預期地熱烈，儘管有小狀況，卻是最寶貴的經驗；而體育四學生李昀靜則將專長與學科結合，發現籃球課結合英文，課後學生反饋英文變有趣了，成為最難忘的回憶。

    教科四學生阮子濬帶領體驗木球，他提到，雖認識木球的人不多，但同學的參與度和表現都很好；音樂碩三學生陳妤婷透過流行音樂引導學生認識國樂，並安排二胡實作，她指出，讓學生在動手體驗中認識傳統文化，能為音樂學習奠定良好基礎。教育三學生陳政維同學則在數學課運用「兔子消消樂」遊戲，印證遊戲化學習能提升動機與專注力。

    范欣華認為，此計畫不僅讓師資生在實戰中精進專業，更深化了對教育的使命感。校方將持續推動這類深具意義的教育服務，為偏鄉教育注入活力，並培育更多懷抱熱忱與創新能力的優秀教師。

