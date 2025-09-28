為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖潰流計17死7失聯93傷 蓄水600萬噸仍處紅色警戒

    2025/09/28 13:29 記者陸運鋒／新北報導
    堰塞湖今壩頂高度已降至82公尺，蓄水量剩600萬噸。（中央災害應變中心提供）

    堰塞湖今壩頂高度已降至82公尺，蓄水量剩600萬噸。。（中央災害應變中心提供）

    首次上稿 09:51
    更新時間 13:29

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖從23日潰流迄今已進入第6天，國軍、警消及各地志工、鏟子超人紛投入救災，中央災害應變中心今上午舉行第18次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，統計至今中午12時，堰塞湖潰流已造成17死、7失聯及93人受傷，至於堰塞湖今壩頂高度已降至82公尺，蓄水量剩600萬噸。

    中央災害應變中心觀測，堰塞湖潰流前高度200公尺，湖區面積140公頃，總蓄水量9100萬噸，今日經無人機空拍初判壩頂高度已降至82公尺（溢流後已下切118 公尺），湖區面積13.5公頃，蓄水量600萬噸，僅剩原來量體6.6%，湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，因此維持紅色警戒。

    共開設3處收容558人，另馬太鞍教會、大進國小、太巴塱教會、阿陶莫文健站、大全活動中心收容428人。市話中斷1431戶、待修復86戶，基地台受損39座、待修復20座。

    替代路線說明，因應台9線馬太鞍溪橋沖毀事件，替代道路請由台11線轉台11甲線或台 30線接台9線，另因193線壅塞花蓮縣政府已進行管制，請依據花蓮縣政府公告管制措施行駛。

    此外，有關樺加沙風災後災民居住協助擬提供下列措施，依指示已研擬相關補貼方案草案簽辦中，1、重建（購）貸款利息補貼，2、修繕貸款利息補貼，3、租金補貼，4、短期安置旅宿，5、租屋媒合相關經費來源為賑災基金會、住宅基金及地方善款。

    中央災害應變中心今上午舉行第18次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今上午舉行第18次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    堰塞湖今壩頂高度已降至82公尺，蓄水量剩600萬噸。（中央災害應變中心提供）

    堰塞湖今壩頂高度已降至82公尺，蓄水量剩600萬噸。（中央災害應變中心提供）

