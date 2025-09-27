為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    9/25日本客來台破100萬人次 比去年早一個月達標

    2025/09/27 15:22 記者吳亮儀／台北報導
    續任台灣觀光日本市場代言人的日本男星妻夫木聰（右）、交通部觀光署長陳玉秀（左）。（資料照，記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署今天（27日）宣布，今年日本旅客來台人次在9月25日突破100萬人次，比去年在10月下旬達成的時間提早一個月，顯示日本市場來台熱度穩定成長。

    觀光署表示，今年上半年整體來台旅客人次較去年同期成長10%，日本旅客也有逾11%的成長。而去年日本旅客來台突破100萬是發生在10月下旬，今年則提前在9月就已達成，不僅較去年同期成長，達成的速度也更快。

    觀光署長陳玉秀日前率團參加9月25日在名古屋舉行的日本旅展，台灣館以「Taiwan – Waves of Wonder」品牌為主題，結合觀光亮點、旅遊產品與互動體驗，吸引大批民眾參觀。

    另外，剛續任台灣觀光日本市場代言人的日本人氣男星妻夫木聰也在26日與代表團在日本旅展合體，共同傳遞台灣多元旅遊魅力，代言人為台灣觀光所拍攝的宣傳影片也預計10月中旬在日本媒體露出。

    觀光署表示，透過代言人喜愛台灣的形象，並結合美食、自然、文化及城市遊憩的全方位行銷，期盼在年內吸引更多日本旅客來訪，持續推升人數。

