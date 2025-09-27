為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三大連假怎麼玩?台中大坑商圈「玩味大坑」開跑 吃喝玩樂全攻略

    2025/09/27 11:32 記者蔡淑媛／台中報導
    大坑好滋味券涵蓋商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，結合旅遊路線半日遊程。（記者蔡淑媛攝）

    大坑好滋味券涵蓋商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，結合旅遊路線半日遊程。（記者蔡淑媛攝）

    迎接三大連假！2025玩味大坑登場，即日起至11月6日，結合台中市大坑商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，提供旅遊全路線，有吃、有玩，又好買，包括米其林必比登推介餐廳，還有在地排隊名店及熱門園區，800元大坑好滋味券，升級大坑1500元價值的吃喝玩樂，體驗大坑迷人魅力。

    台中市議員曾朝榮、主任曾諮耀表示，大坑不只有步道，還有米其林美食、泡溫泉、知名伴手禮，手作體驗及觀光餐廳，大坑商圈推出輕旅首選北屯大坑活動，連玩連玩3天都不累。

    大坑商圈主委東正勝說，大坑商圈歷年舉辦「大坑嘉年華千人辦桌宴」成為經典活動，疫情期間率先推動數位券轉型，反映熱烈，今年再持續玩味大坑遊程，內含美食巡禮、手作、伴手禮及泡湯體驗。

    大坑怎麼玩，東正勝帶路說，登山步道、溫泉景觀與特色體驗，還有必吃美食與經典料理，接著在地特色伴手禮，讓大家吃、玩、買一次滿足。

    今年大坑好滋味券規劃在地必訪景點及名店，必比登推介餐廳有東山棧、竹之鄉風味餐廳，還有在地熱門特色美食餐廳，樽日式料理、東東芋圓及龍莊烤乳豬、東山水岸、陸光七村、大坑米粉湯、正好佳宮廷御膳牛肉爐、好喔餐廳。

    還有必買伴手禮，水母吃乳酪-大坑店、弄瓦手工餅乾、龜記茗品-東山店、丁香豆花臉盆冰；以及觀光園區及溫泉有紙箱王創意園區、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉，薇拉香草工坊、大有苑茶空間、HIONE啵比星球、頭嵙859景觀餐廳、享自在、九瀧唐等。

    商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店共同響應。（記者蔡淑媛攝）

    商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店共同響應。（記者蔡淑媛攝）

    玩味大坑登場，即日起至11月6日，結合台中市大坑商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店。（記者蔡淑媛攝）

    玩味大坑登場，即日起至11月6日，結合台中市大坑商圈超過20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店。（記者蔡淑媛攝）

    曾朝榮（右起）、東正勝、曾諮耀，推薦玩味大坑活動，步道運動、在地美食、泡湯、體驗手作全都包 。（記者蔡淑媛攝）

    曾朝榮（右起）、東正勝、曾諮耀，推薦玩味大坑活動，步道運動、在地美食、泡湯、體驗手作全都包 。（記者蔡淑媛攝）

    圖 圖
    圖 圖
