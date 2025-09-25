援助花蓮災民！台北市啟動急難救助金 最高1.5萬

馬太鞍溪堰塞湖大水過後，光復鄉市區滿目瘡痍、厚厚泥濘，居民忙著整理家園。（記者羅沛德攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台北市馳援進入第3天，台北市長蔣萬安今天（25日）說，台北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。另對需返鄉救災的同仁，從寬給予停班登記。

蔣萬安在臉書發文說，台北市搜救隊今天上午在結束勤務返程途中，遇見一位焦急揮手攔車的母親；水患留下的淤泥卡住她的家門，導致她的女兒與年幼的孫女受困家中。

請繼續往下閱讀...

搜救隊員們立刻運用專業工具和技巧破門，當年輕的母親抱著孩子走出來時，婦人立刻上前緊緊擁抱小孫女，那一幕讓現場所有人都深受觸動。

蔣萬安說，災後復原是一條漫長且辛苦的路，台北有許多市民朋友的家鄉在花蓮，台北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。

此外，針對需要返鄉救災的同仁，他已請人事處通知各單位，從寬給予停班登記；同時，呼籲各事業單位與雇主共體時艱，體恤員工的心情與需求，若有需要返鄉救災，應給予必要協助，避免影響薪資與獎金，讓大家能無後顧之憂，全心陪伴家人、重建家園。

