    首頁　>　生活

    樺加沙遠離！今水氣減少氣溫回升 週末多雲到晴好天氣

    中央氣象署表示，今天颱風遠離、水氣減少，各地大多為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署表示，今天颱風遠離、水氣減少，各地大多為多雲到晴。（資料照）

    2025/09/25 06:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（25日）第18號颱風樺加沙（RAGASA）遠離，台灣附近風場為偏東至東南風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，各地氣溫回升，高溫普遍約32至35度，其中大台北、桃園及新竹有局部36度以上高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強；離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至32度；金門多雲短暫陣雨，27至32度；馬祖多雲短暫陣雨，27至30度。

    颱風樺加沙今天凌晨2時已減弱為輕颱，持續向西朝越南前進，對台灣天氣已無影響；第19號輕颱浣熊（NEOGURI）距離遙遠，對台灣天氣亦無影響；第20號輕颱博羅依（BUALOI）今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1600公里海面上，未來將通過菲律賓進入南海，同樣對台灣天氣無直接影響。

    空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週五（26日）、週六（27日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日（28日）至週三（10月1日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 39 31 ~ 38 30 ~ 37 30 ~ 37

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

