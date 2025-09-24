為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週四氣溫回升！大台北、桃竹高溫飆36度 南部沿海慎防長浪

    週四各地氣溫將回暖。（資料照）

    週四各地氣溫將回暖。（資料照）

    2025/09/24 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（25日）各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及外島地區，將有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東北部及東部地區，亦有零星短暫陣雨。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週四因颱風「樺加沙」遠離並減弱，風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及外島地區，將有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東北部及東部地區，亦有零星短暫陣雨，南部沿海及恆春半島仍有長浪發生的機率，請多加注意。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，週四各地氣溫回暖，高溫普遍約32至35度，大台北、桃園及新竹有局部36度以上高溫出現的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為多雲短暫陣雨，約27到32度；金門為多雲短暫陣雨，約26到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到30度。

    天氣風險公司指出，今年第20號輕度颱風「博羅依」，預測未來受到副熱帶高壓導引，將大致往西北方前進，預測週五至週末會西行通過菲律賓中部陸地，並進入南海且趨向海南島，而此颱風路徑偏南、離台灣較遠，現階段無須過度擔心。

    紫外線指數方面，週四連江縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    颱風「博羅依」路徑偏南、離台灣較遠。（擷取自中央氣象署網站）

    颱風「博羅依」路徑偏南、離台灣較遠。（擷取自中央氣象署網站）

    週四西半部高溫約32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四西半部高溫約32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播