週四氣溫回升！大台北、桃竹高溫飆36度 南部沿海慎防長浪

週四各地氣溫將回暖。（資料照）

2025/09/24 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕週四（25日）各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及外島地區，將有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東北部及東部地區，亦有零星短暫陣雨。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週四因颱風「樺加沙」遠離並減弱，風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及外島地區，將有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東北部及東部地區，亦有零星短暫陣雨，南部沿海及恆春半島仍有長浪發生的機率，請多加注意。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，週四各地氣溫回暖，高溫普遍約32至35度，大台北、桃園及新竹有局部36度以上高溫出現的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為多雲短暫陣雨，約27到32度；金門為多雲短暫陣雨，約26到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到30度。

天氣風險公司指出，今年第20號輕度颱風「博羅依」，預測未來受到副熱帶高壓導引，將大致往西北方前進，預測週五至週末會西行通過菲律賓中部陸地，並進入南海且趨向海南島，而此颱風路徑偏南、離台灣較遠，現階段無須過度擔心。

紫外線指數方面，週四連江縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

颱風「博羅依」路徑偏南、離台灣較遠。（擷取自中央氣象署網站）

週四西半部高溫約32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

