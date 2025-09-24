光復慘淹「徐榛蔚還出國」 災民不忍了：第一次覺得當花蓮人很可憐

馬太鞍溪橋消失不見。（記者劉信德攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，光復鄉災情慘重，花蓮縣長徐榛蔚遭律師批評，「中央政府前後9次預警、22日一早發紅色緊急通報單」，因中央通知，才臨時更改行程決定返國，災民批縣府做得不夠好，還有部落族人忍不住怒轟，「荒腔走板」、第一次覺得當花蓮人很可憐。

林業及自然保育署在堰塞湖旁設的雨量站監測到累積雨量近千毫米，氣象預報早在4天前就預報路徑，縣長徐榛蔚仍出國。對此，光復鄉一名前部落主席說，部落對縣府救災很不滿意，堰塞湖幾年前就存在馬太鞍溪上游，1個月前林保署就通知可能潰決，但災害發生後，前晚第一時間救災中心、消防隊電話都打不進去，都沒有預先支援人力嗎？旅外青年就是不知家裡長輩狀況怎樣，才會想辦法詢問、報案，「將心比心很難嗎」？

他說，能理解徐縣長因為花蓮地震後觀光「慘」業輸給台東，急著去日韓行銷，倘「人不在，事情有做好」，大家也不會抱怨，這次災難發生後部落青年只能自力救濟、自己找資源，「錢和資源都在縣府手上」卻荒腔走板，難道防災不是人命關天的事嗎？

他說，縣府連最基本的疏散都沒做好，香草場部落還有30個老人家因為沒有撤離、被大水流走失蹤，他以前從沒有過這種感受，這次「想起來都要掉眼淚，第一次懷疑為什麼我們生在花蓮」。

受災鄉民批評，縣府沒預料到受災範圍這麼寬，撤村範圍僅限光復堤防周邊，對於這次「南化水庫等級」的堰塞湖太輕忽，結果整個光復市區都淹掉，災民收容所會放在光復商工「就是預期這裡不會淹水」，結果被收容的災民反而受困；此外，很多老人家不願意離開家，派出所才說「如果不願被強撤，只要家裡有2樓以上就可以去2樓垂直疏散」，也害死很多人。

自家被淹掉的受災鄉民自嘲，昨天他沒把堰塞湖災害放心上，以為不會有事，還跟朋友喝酒，突然聽到有人大叫，「水來了快跑」，起初還不信，朋友打電話來警告，他還誤會對方「裝肖ㄟ」，直到看到手機收到的影片才嚇一大跳，「怎麼像災難片」，這才跳起來趕快跑！他認為，正常來說這種雨勢在花蓮都還好，但堰塞湖太大，淹得像發生海嘯，兩波溢流造成嚴重災情，希望將來不要再發生這種事。

花蓮光復鄉市區一片汪洋。（記者羅沛德攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，民眾出來移車來不及跑，爬上車頂、屋頂待救，但有不少人連跑都來不及，泡水泡到失溫。（民眾提供）

