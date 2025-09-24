翡翠水庫集水區 樺加沙3天進帳6300萬噸水

樺加沙強颱外圍環流影響，3天在翡翠水庫集水區降下6300萬噸雨水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

2025/09/24 15:42

〔記者何玉華／台北報導〕樺加沙颱風外圍環流帶來驚人雨量，新店溪水位比往常高出不少，翡翠水庫管理局22日上午控留水庫37%，預估可攔下超過500毫米超大豪雨新店溪上游北勢溪洪水，降低下游新店溪洪峰流量；翡管局今（24日）表示，集水區3天降下211毫米，約6300萬立方公尺（萬噸）雨水，水庫水位與蓄水率回升。

翡管局指出，翡翠水庫集水區為303平方公里，平均每降雨1毫米，相當於約有30萬噸水量進入集水區。強颱「樺加沙」接近時，評估北部將有強降雨，22日上午9時，控留37%庫容以攔蓄新店溪上游北勢溪洪水，預估可收納逾1億3000萬立方公尺，相當於攔下超過500毫米超大豪雨，降低下游新店溪洪峰流量。

翡管局表示，集水區受樺加沙颱風外圍環流影響，9月21至23日共3日，總降雨量211毫米，集水區收納約6300萬噸水量，可供民生用水及水力發電使用，不僅強化大台北地區民生供水穩定，也將適時運轉水力發電，支援台電電力調度，發揮「防災備援、兼顧供水與綠能發電」的多重效益。

