議員憂桃市3「蛋」功能重疊 體育局：中壢體育園區巨蛋定位2至2.5萬人

桃市府研議在中壢體育園區興建巨蛋級場館。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/23 16:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府研議在中壢體育園區孵「蛋」，正辦理促參可行性評估作業，多位議員今在議會臨時會專案報告議程表達憂心全市未來可能有「3顆蛋」，要求市府應清楚定位，避免功能重疊性高，且要即早完成整體交通規劃，否則孵「蛋」之路恐如履薄冰。

市府體育局長許彥輝答詢表示，中壢體育園區體育場館規模在2到2.5萬席次，採BOT模式，投資金額將達330億元，目前國內此容量的場館較少，相信可以補足市場缺口，25日將辦招商座談會。

俗稱桃園巨蛋的綜合體育館啟用逾32年，市府斥資3.2億元整修中，台灣人壽與長榮國際儲運合資成立專案公司，傳將在開發桃園航空城基地中打造巨蛋型體育場館，市府則研議在中壢體育園區興建巨蛋級場館。

議員謝美英說，3顆蛋的定位及區隔並不明顯，孵蛋之前應把未來想像先納入實際狀況，尤其周邊交通動線規劃牽動孵蛋成敗，以中壢體育園區來說，場館規模相對較大，但周邊道路僅15到30公尺不等，還沒舉辦任何活動，環中東路就經常動彈不得，若未來接連有大型活動時，很難想像車流如何疏散。

議員張曉昀表示，市府專案報告裡，對中壢體育園區場館BOT計畫、周邊交通包括城中快速道路進度及經費等仍不明確，她認為無論是否興建巨蛋，園區一定要規劃提供民眾日常使用的場館，並做好周邊交通規劃。

許彥輝說，中壢體育園區場館定位在2萬到2.5萬人容量，補足市場的缺口，且擁有桃園機場、機場捷運等優勢，除供辦理棒球運動賽事、設置運動設施供民眾日常使用，也可作為演唱會、展演等多功能用途。

許表示，促參可行性評估作業中，預計明年第2季辦理公告招商，屆時由BOT簽約廠商提出園區的運動項目及設施，該局審定後，由簽約廠商興建及營運，總投資額約330億元，待簽約廠商完成都審、環評、交評、結構外審及請照等規劃設計審議程序後辦理，市府將於25日辦理招商座談會，預計有壽險業、零售百貨業及建設開發業等3大類10餘家業者參加。

交通局長張新福表示，中壢體育園區周邊龍慈路延伸至台66快速公路工程將於明年下半年完工，未來可由規劃中的城中快線快速道路往返各區域，同時中壢大巨蛋預計規劃15席接駁月台、汽車停車位4000席、機車4700席，藉以分散人流、車流。

中壢體育園區緊鄰環中東路。（桃市府體育局提供）

