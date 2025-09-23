樺加沙颱風》高雄山區大豪雨警戒 啟動強降雨全面防災應變

市長陳其邁今視察仁武觀音湖。（市府提供）

2025/09/23 12:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕樺加沙颱風逐漸遠離，高雄仍受外圍環流影響持續降雨，氣象署發布平地大雨特報、山區大豪雨警戒，市長陳其邁今視察仁武、旗山區等，強調市府針對強降雨啟動全面防災應變措施，加強防洪設施運作，確保有效排水，以降低災情。

根據氣象署資料，今日為樺加沙颱風影響最顯著時間，外圍環流仍帶來短暫陣雨，平地有局部大雨，山區有局部大豪雨等級降雨發生機率；市長陳其邁今視察仁武區觀音湖，水利局表示，觀音湖改造後已具滯洪功能，滯洪量達56萬噸，平時提供農業灌溉外，汛期加入滯洪工作，改善仁武區淹水問題。

請繼續往下閱讀...

陳其邁也視察旗山5號排水抽水站，水利局累計投入5.74億元，整治旗山五號排水系統，完成1.38公里護岸工程，有效解決當地淹水問題，抽水站設於旗山溪出口共設4台抽水機，透過導引排水與強化抽排能力，歷經多次颱風及豪雨考驗，建立穩定標準操作SOP運作，有效發揮防汛治水功能。

陳其邁也視察旗山區道路側溝清疏情況，強調水利與環保局需緊密合作，協同提升排水系統運作效能，才能有效減少淹水風險；環保局持續加強主要道路及洩水孔清疏，清疏長度將達37.13公里，清除廢棄物92.22公噸，各區清潔隊持續整備待命，避免道路積淹水影響交通。

陳其邁表示，市府已全面啟動防災應變措施，加強跨局處協調與資源整合，持續強化各區防災應變，因應颱風環流在山區降雨機率仍高，提醒民眾避免前往山區，隨時調整應對策略，守護民眾安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法